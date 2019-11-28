Стали известны восемь участников плей-офф Лиги чемпионов

Накануне завершился пятый тур группового этапа Лиги чемпионов. На данный момент известны уже 8 из 16 участников плей-офф.

ПСЖ, «Бавария», «Манчестер Сити», «Барселона» и «Ювентус» досрочно завоевали первые места в своих группах.

«Реал» и «Тоттенхэм» уже не опустятся ниже второго места, а «РБ Лейпциг» после ничейного результат в матче с «Бенфикой» (2:2) гарантированно займет первое или второе место в группе G.

Из российских команд шансы на плей-офф сохраняет только «Зенит». «Локомотив» из группы уже точно не выйдет.

Известны 8 из 16 участников плей-офф #ЛигаЧемпионов

🇫🇷 ПСЖ

🇪🇸 Реал

🇩🇪 Бавария

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Тоттенхэм

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Манчестер Сити

🇮🇹 Ювентус

🇪🇸 Барселона

🇩🇪 РБ Лейпциг pic.twitter.com/nPlS3jDzBz — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 27 ноября 2019 г.

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