ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем Дзюба забил победный голДзюба отвечает хейтерам и тащит «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов
  • 22:48
    • «Зенит» одержал домашнюю победу над «Лионом»
  • 01:15
    • «Аякс» уверенно обыграл «Лилль» на выезде
  • 01:12
    • Очередной гол Холанда помог «Зальцбургу» разгромить «Генк»
  • 01:00
    • «Бенфика» упустила победу над «РБ Лейпцигом»
  • 00:59
    • «Ливерпуль» ушел от поражения в матче с «Наполи»
    Все новости спорта

    Стали известны восемь участников плей-офф Лиги чемпионов

    Футбол Лига чемпионов Бавария Тоттенхэм Реал Мадрид Барселона РБ Лейпциг Ювентус ПСЖ Манчестер Сити Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Накануне завершился пятый тур группового этапа Лиги чемпионов. На данный момент известны уже 8 из 16 участников плей-офф.

    Стали известны восемь участников плей-офф Лиги чемпионов
    Стали известны восемь участников плей-офф Лиги чемпионов

    ПСЖ, «Бавария», «Манчестер Сити», «Барселона» и «Ювентус» досрочно завоевали первые места в своих группах.

    «Реал» и «Тоттенхэм» уже не опустятся ниже второго места, а «РБ Лейпциг» после ничейного результат в матче с «Бенфикой» (2:2) гарантированно займет первое или второе место в группе G.

  • Расклады Лиги чемпионов: кто вышел в плей-офф, у кого есть шансы
  • В плей-офф по итогам пяти туров уже вышли восемь команд
  • Сегодня

    • Из российских команд шансы на плей-офф сохраняет только «Зенит». «Локомотив» из группы уже точно не выйдет.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дзюба отвечает хейтерам и тащит «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов
  • 03:09
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Лудогорец»
  • 1.65
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поквитается ли ЦСКА с «Лудогорцем» за позор в Разграде?
  • ЦСКА — «Лудогорец». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сможет ли «Краснодар» обыграть лидера группы?
  • «Краснодар» — «Базель». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • МЮ устроит только победа
  • «Астана» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Моуринью начал в ЛЧ с волевой победы. Пять выводов после матча «Тоттенхэм» — «Олимпиакос»В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» обыграл «Олимпиакос» Вчера в 14:000
  • 07:29
    • Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
  • 07:01
    • Стали известны восемь участников плей-офф Лиги чемпионов
  • 23:32
    • Матч с «Боруссией» стал для Месси 700-м за «Барселону»
    «Локо» закончил выступление в еврокубках Футбол Евровесны не будет. Нелепый автогол надломил «Локо» в матче с «Байером»Реакция спортивных СМИ на вылет «Локомотива» из еврокубков Вчера в 02:290
  • Экспресс дня

  • Отомстят ли ЦСКА и «Краснодар» за разгромы?
  • 4.08
    •
  • 07:46
    • Игрок «РБ Зальцбург» установил рекорд еврокубков
  • 07:15
    • Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
  • 00:40
    • Матч «Барселона» — «Боруссия» установил рекорд посещаемости
    WADA Прочие Рекомендация или приговор? Узнаем в Париже 9 декабряКомитет по соответствию WADA рекомендует отстранить Россию от всех соревнований на четыре года 26/11/2019 в 21:010
  • 23:08
    • СКА обыграл «Сочи» в Петербурге
  • 23:00
    • Супергол Васса принес «Валенсии» ничью в гостях у «Челси»
  • 23:00
    • «Ак Барс» по буллитам переиграл «Сибирь»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие