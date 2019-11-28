Стали известны восемь участников плей-офф Лиги чемпионов
globallookpress.com
ПСЖ, «Бавария», «Манчестер Сити», «Барселона» и «Ювентус» досрочно завоевали первые места в своих группах.
«Реал» и «Тоттенхэм» уже не опустятся ниже второго места, а «РБ Лейпциг» после ничейного результат в матче с «Бенфикой» (2:2) гарантированно займет первое или второе место в группе G.
Из российских команд шансы на плей-офф сохраняет только «Зенит». «Локомотив» из группы уже точно не выйдет.
Известны 8 из 16 участников плей-офф #ЛигаЧемпионов— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 27 ноября 2019 г.
🇫🇷 ПСЖ
🇪🇸 Реал
🇩🇪 Бавария
🏴 Тоттенхэм
🏴 Манчестер Сити
🇮🇹 Ювентус
🇪🇸 Барселона
🇩🇪 РБ Лейпциг pic.twitter.com/nPlS3jDzBz