«Тоттенхэм» — «Олимпиакос»: счет матча 4:2, обзор голов

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионовна своем поле одолел— 4:2.

Уже на 6-й минуте Юссеф Эль-Араби открыл счет, а на 19-й минуте Рубен Семеду удвоил преимущество гостей.

«Шпоры» ответили лишь под занавес первого тайма, когда отличился Деле Алли с передачи Сержа Орье.

На 50-й минуте команде Жозе Моуринью удалось отыграться усилиями Гарри Кейна, которому ассистировал Лукас Моура.

«Тоттенхэм» вышел вперед на 73-й минуте благодаря голу Сержа Орье. Победную точку спустя четыре минуты поставил Кейн, оформив дубль.

В заключительном туре «Тоттенхэм» отправится в гости к «Баварии», а «Олимпиакос» примет «Црвену Звезду».

Группа B

1. «Бавария» — 15 очков

2. «Тоттенхэм» — 10

3. «Црвена Звезда» — 3

4. «Олимпиакос» — 1 0