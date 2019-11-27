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    Рыбус рассчитывал взять три очка в матче с «Байером»

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    Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал поражение от «Байера» (0:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Мацей Рыбус
    Мацей Рыбус

    «Обидно, что мы проиграли этот матч. Надеялись, что возьмем три очка, но не получилось. Плохое состояние сейчас. На автогол реакция была хорошая, подходы к воротам соперника у нас имелись и неплохие моменты тоже. Но мы не смогли забить.

    В целом в первом тайме мы смотрелись неплохо. Во втором тайме выглядели намного хуже. Не знаю, почему. Сразу после игры тяжело сказать. Завтра мы отдыхаем, послезавтра собираемся и будем смотреть, делать выводы. Разберем свои ошибки.

    Осталась еще одна игра, но очки будет взять опять тяжело. В этом сезоне мы смотрелись получше, чем в предыдущем, но все равно опять очков не хватает, чтобы выйти в плей-офф.

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    • Мы смотрели, как играют леверкузенцы. Они во всех матчах хорошо контролируют мяч. У нас был план на игру отдать им мяч и пытаться играть на контратаках. Сегодня не получилось», — приводит слова Рыбуса «Спорт-Экспресс». 0

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