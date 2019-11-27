Рыбус рассчитывал взять три очка в матче с «Байером»

Полузащитник «Локомотива»прокомментировал поражение от «Байера» (0:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Обидно, что мы проиграли этот матч. Надеялись, что возьмем три очка, но не получилось. Плохое состояние сейчас. На автогол реакция была хорошая, подходы к воротам соперника у нас имелись и неплохие моменты тоже. Но мы не смогли забить.

В целом в первом тайме мы смотрелись неплохо. Во втором тайме выглядели намного хуже. Не знаю, почему. Сразу после игры тяжело сказать. Завтра мы отдыхаем, послезавтра собираемся и будем смотреть, делать выводы. Разберем свои ошибки.

Осталась еще одна игра, но очки будет взять опять тяжело. В этом сезоне мы смотрелись получше, чем в предыдущем, но все равно опять очков не хватает, чтобы выйти в плей-офф.

Мы смотрели, как играют леверкузенцы. Они во всех матчах хорошо контролируют мяч. У нас был план на игру отдать им мяч и пытаться играть на контратаках. Сегодня не получилось», — приводит слова Рыбуса «Спорт-Экспресс». 0