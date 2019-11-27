Моуринью: «Тоттенхэму» пришлось нелегко с «Олимпиакосом»

Главный тренер «Тоттенхэма»прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (4:2) в матче Лиги чемпионов.

«Замена Эриксена на Дайера была нужна в интересах команды. Нам надо было искать новые решения на поле. Мы проигрывали 0:2, соперник умело закрывался, и мне нужен был второй человек, кто вместе с Деле Алли искал бы лазейки в их обороне. Речь о нуждах команды в целом, а не об отдельных футболистах.

Мы вышли в плей-офф — это важное событие для клуба и наших болельщиков. Нам пришлось нелегко. У них очень хорошая команда, хорошо организованная, уверенная в себе. Не думал, что мои игроки будут ощущать такое давление в домашнем матче. Я попросил их сохранять спокойствие, уверенность и веру в себя», — передает слова Моуринью Sky Sports.

Лондонский клуб гарантировал себе выход в плей-офф ЛЧ. Команда Моуринью за тур до окончания группового этапа набрала 10 очков и стала недосягаема для «Црвены Звезды» (3 очка) и «Олимпиакоса» (1). 0