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    «Ман Сити» сыграл вничью с «Шахтером» и досрочно вышел в плей-офф ЛЧ

    «Манчестер Сити» — «Шахтер»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Донецкий «Шахтер» на выезде сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 57-й минуте открыли хозяева. Ворвался в штрафную соперника на скорости Жезус, ушел от двоих защитников, но вместо удара решил покатить поперек на Гюндогана, который без проблем отправил мяч в нижний угол.

    «Горняки» отыгрались на 69-й минуте. Тете пасом запустил по флангу Додо, который в касание прострелил в штрафную, куда ворвался Манор Соломон и в касание отправил сферу точно в нижний угол.

    Лига чемпионов. Группа C. 5-й тур
    «Манчестер Сити» (Англия) — «Шахтер Д» (Украина) — 1:1 (0:0)
    Голы: Гюндоган, 56 (1:0). Соломон, 69 (1:1)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Отаменди, Фернандинью, Анхелиньо, Гюндоган, Эрнандес (Фоуден, 76), Де Брейне (Сильва, 70), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Стерлинг«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Тете, Степаненко, Патрик, Коваленко (Маркос Антониу, 81), Коноплянка (Соломон, 65), Мораэс (Сикан, 90)Предупреждение: Фернандинью, 90+1

    В другом матче группы С загребское «Динамо» в гостях уступило итальянской «Аталанте» со счетом 0:2.

    На 27-й минуте Перич попал по ноге Муриэля и арбитр Сергей Карасёв назначил 11-метровый удар в ворота «Динамо».

    Луис Муриэль низом отправил мяч в левый угол ворот, Ливакович же полетел закрывать правый угол.

    А на 48-й минуте Алехандро Гомес обыграл одного соперника, прокинул мяч мимо Иванушеца и дальше сильным ударом с отскоком от штанги отправил мяч в сетку ворот «Динамо».

    Лига чемпионов. Группа C. 5-й тур
    «Аталанта» (Италия) — «Динамо З» (Хорватия) — 2:0 (1:0)
    Голы: Муриэль, 27 — с пенальти (1:0). Гомес, 47 (2:0)«Аталанта»: Голлини, Кьер, Паломино, Хатебур (Кастань, 65), Толой, Гозенс, де Рон, Пашалич, Фройлер, Гомес (Малиновский, 90), Муриэль (Иличич, 61)«Динамо»: Ливакович, Теофиль-Катрин, Леовац, Дилавер, Стоянович (Джира, 75), Перич, Адеми, Иванушец (Гояк, 67), Петкович, Оршич, Ольмо (Шитум, 90+2)Предупреждения: Теофиль-Катрин, 13. Перич, 19. Толой, 41. Пашалич, 65. Стоянович, 74

    «Манчестер Сити» набрал 11 очков и гарантировал себе первое место в группе. На второй строчке «Шахтер» (6), на балл отстает «Динамо» (5), замыкает таблицу «Аталанта» (4). 0

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