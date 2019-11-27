«Манчестер Сити» — «Шахтер»: счет матча 1:1, обзор голов

Донецкийна выезде сыграл вничью с(1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С.

Счет в матче на 57-й минуте открыли хозяева. Ворвался в штрафную соперника на скорости Жезус, ушел от двоих защитников, но вместо удара решил покатить поперек на Гюндогана, который без проблем отправил мяч в нижний угол.

«Горняки» отыгрались на 69-й минуте. Тете пасом запустил по флангу Додо, который в касание прострелил в штрафную, куда ворвался Манор Соломон и в касание отправил сферу точно в нижний угол.

Лига чемпионов. Группа C. 5-й тур «Манчестер Сити» (Англия) — «Шахтер Д» (Украина) — 1:1 (0:0) Голы: Гюндоган, 56 (1:0). Соломон, 69 (1:1)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Отаменди, Фернандинью, Анхелиньо, Гюндоган, Эрнандес (Фоуден, 76), Де Брейне (Сильва, 70), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Стерлинг«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Тете, Степаненко, Патрик, Коваленко (Маркос Антониу, 81), Коноплянка (Соломон, 65), Мораэс (Сикан, 90)Предупреждение: Фернандинью, 90+1

В другом матче группы С загребское «Динамо» в гостях уступило итальянской «Аталанте» со счетом 0:2.

На 27-й минуте Перич попал по ноге Муриэля и арбитр Сергей Карасёв назначил 11-метровый удар в ворота «Динамо».

Луис Муриэль низом отправил мяч в левый угол ворот, Ливакович же полетел закрывать правый угол.

А на 48-й минуте Алехандро Гомес обыграл одного соперника, прокинул мяч мимо Иванушеца и дальше сильным ударом с отскоком от штанги отправил мяч в сетку ворот «Динамо».

Лига чемпионов. Группа C. 5-й тур «Аталанта» (Италия) — «Динамо З» (Хорватия) — 2:0 (1:0) Голы: Муриэль, 27 — с пенальти (1:0). Гомес, 47 (2:0)«Аталанта»: Голлини, Кьер, Паломино, Хатебур (Кастань, 65), Толой, Гозенс, де Рон, Пашалич, Фройлер, Гомес (Малиновский, 90), Муриэль (Иличич, 61)«Динамо»: Ливакович, Теофиль-Катрин, Леовац, Дилавер, Стоянович (Джира, 75), Перич, Адеми, Иванушец (Гояк, 67), Петкович, Оршич, Ольмо (Шитум, 90+2)Предупреждения: Теофиль-Катрин, 13. Перич, 19. Толой, 41. Пашалич, 65. Стоянович, 74

«Манчестер Сити» набрал 11 очков и гарантировал себе первое место в группе. На второй строчке «Шахтер» (6), на балл отстает «Динамо» (5), замыкает таблицу «Аталанта» (4). 0