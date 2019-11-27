«Црвена Звезда» — «Бавария»: счет матча 0:6, обзор голов

в выездном матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов разгромила— 6:0.

Автором единственного гола в первом тайме стал Леон Горецка, результативную передачу которому отдал Филиппе Коутиньо.

Во втором тайме начался настоящий бенефис Роберта Левандовски, который в течение 14 минут оформил покер. На 53-й минуте он забил с пенальти, а на 60-й, 64-й и 67-й — с игры.

Окончательный результат на 89-й минуте установил Корентен Толиссо.

В заключительном туре «Бавария» в Мюнхене примет «Тоттенхэм», а «Црвена Звезда» отправится в гости к «Олимпиакосу».

Группа B

1. «Бавария» — 15 очков

2. «Тоттенхэм» — 10

3. «Црвена Звезда» — 3

4. «Олимпиакос» — 1 0