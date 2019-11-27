«Црвена Звезда» — «Бавария»: счет матча 0:6, обзор голов

Роберт Левандовски
fcbayern.de
Автором единственного гола в первом тайме стал Леон Горецка, результативную передачу которому отдал Филиппе Коутиньо.
Во втором тайме начался настоящий бенефис Роберта Левандовски, который в течение 14 минут оформил покер. На 53-й минуте он забил с пенальти, а на 60-й, 64-й и 67-й — с игры.
Окончательный результат на 89-й минуте установил Корентен Толиссо.
В заключительном туре «Бавария» в Мюнхене примет «Тоттенхэм», а «Црвена Звезда» отправится в гости к «Олимпиакосу».
Группа B
1. «Бавария» — 15 очков
2. «Тоттенхэм» — 10
3. «Црвена Звезда» — 3
4. «Олимпиакос» — 1 0