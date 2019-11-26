«Астон Вилла» — «Ньюкасл»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
globallookpress.com
В составе хозяев отличились Конор Хурихейн (32-я минута) и Анвар Эль-Гази (36).
«Астон Вилла» прервала серию из трех поражений и поднялась на 15-е место в таблице АПЛ. «Ньюкасл» находится на 14-й строчке.
АПЛ. 13-й тур
«Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:0 (2:0)
Голы: Хурихэйн, 32 (1:0). Эль-Гази, 36 (2:0)«Астон Вилла»: Хитон, Таргетт, Гильбер, Мингс, Конса, Хурихэйн (Лансбери, 90+1), Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Эль-Гази, Уэсли«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Фернандес, Виллемс, Дамметт (Кэрролл, 63), Йедлин, Шелви, Хэйден, Альмирон (Атсу, 79), Сен-Максимен, Жоэлинтон (Гэйл, 72)Предупреждения: Фернандес, 35. Уэсли, 80