«Лечче» — «Кальяри»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 13-м тура итальянской Серии Ана выезде сыграл вничью с(2:2).

Счет на 30-й минуте открыли гости — Жоао Педро реализовал пенальти, а на 67-й минуте Раджа Найнгголан удвоил преимущество «Кальяри».

На 81-й минуте за умышленную игру рукой был удален Фабрицио Каччаторе, а в ворота «Кальяри» был назначен пенальти. Джанлука Лападула с одиннадцатиметрового был точен.

Лападула хотел быстро взять мяч и побежать к центру, но его выбил вратарь «Кальяри» Робин Ольсен. Между футболистам завязалась драка, и оба получили по прямому удалению.

А на первой компенсированной минуте счет сравнял защитник «Лечче» Марко Кальдерони — 2:2.

Благодаря этой ничьей «Кальяри» с 25 очками обогнал «Рому» и поднялся в зону ЛЧ — на 4-е место. Островитяне не проигрывают на протяжении 10 матчей с 1 сентября.

«Лечче» идет на 17-м месте в таблице Серии А, набрав 11 очков в 13 матчах. 0