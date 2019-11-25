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    «Лечче» вырвал ничью у «Кальяри», вратарь подрался с пенальтистом

    «Лечче» — «Кальяри»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Лечче Кальяри Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 13-м тура итальянской Серии А «Кальяри» на выезде сыграл вничью с «Лечче» (2:2).

    «Лечче»
    «Лечче»

    Счет на 30-й минуте открыли гости — Жоао Педро реализовал пенальти, а на 67-й минуте Раджа Найнгголан удвоил преимущество «Кальяри».

    На 81-й минуте за умышленную игру рукой был удален Фабрицио Каччаторе, а в ворота «Кальяри» был назначен пенальти. Джанлука Лападула с одиннадцатиметрового был точен.

    Лападула хотел быстро взять мяч и побежать к центру, но его выбил вратарь «Кальяри» Робин Ольсен. Между футболистам завязалась драка, и оба получили по прямому удалению.

    А на первой компенсированной минуте счет сравнял защитник «Лечче» Марко Кальдерони — 2:2.

    Благодаря этой ничьей «Кальяри» с 25 очками обогнал «Рому» и поднялся в зону ЛЧ — на 4-е место. Островитяне не проигрывают на протяжении 10 матчей с 1 сентября.

    «Лечче» идет на 17-м месте в таблице Серии А, набрав 11 очков в 13 матчах. 0

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