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    «Эспаньол» и «Хетафе» разошлись миром

    «Эспаньол» — «Хетафе»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Эспаньол» сыграл вничью с «Хетафе» в домашнем матче 14-го тура испанской Примеры.

    У Лэй
    У Лэй

    Встреча, которая прошла на стадионе «Корнелья Эль Прат», завершилась со счетом 1:1.

    Гости вышли вперед уже на 3-й минуте, когда отличился Хайме Мата. Хозяева ответили точным ударом У Лэя на 45-й минуте.

    Примера. 14-й тур
    «Эспаньол» — «Хетафе» — 1:1 (1:1)
    Голы: Хайме Мата, 3 (0:1). У Лэй, 45 (1:1)«Эспаньол»: Диего Лопес, Эспиноса, Давид Лопес, Калеро, Педроса, Гомес, Виктор Санчес (Варгас, 70. Гранеро, 74), Дардер, Рока, У Лэй, Кампусано«Хетафе»: Сория, Кабрера, Суарес, Джене, Оливера, Кукурелья (Кенеди, 78), Максимович, Арамбарри, Анхель (Хорхе Молина, 62), Хасон (Портильо, 82), Хайме МатаПредупреждения: Хайме Мата, 29. Арамбарри, 54. Кукурелья, 56. У Лэй, 56. Рока, 71. Гранеро, 80. Хорхе Молина, 90+1

    В турнирной таблице Примеры «Эспаньол» занимает 19-е место (9 очков), а «Хетафе» — шестое (21 очко). 0

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