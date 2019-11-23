Федотов: Несмотря на поражение, болельщики проводили аплодисментами

уступилв домашнем матче 17 тура российской Премьер-лиги. Поэтому поводу свое мнение высказал главный тренер хозяев

«Не только у меня, но и у вас и большей части населения есть вопросы к судейству. Обидно, мы не смогли подарить нашим болельщикам победу. На первый план вышли ребята со свистком. Самый главный показатель — это болельщик. То, что они скандировали, определение качества работы арбитра.

Хочется извиниться перед болельщиками за очередное унижение. Но мы пытаемся, отдаемся без остатка, то что умеем показываем на футбольном поле. И впредь и дальше будем отдавать все, чтобы радовать болельщиков прекрасной игрой. Несмотря на поражение, болельщики проводили аплодисментами. Парни сделали все и гораздо больше чтобы уйти от поражения», — цитирует Федотова Sport24, ссылаясь на «Матч Премьер». 0