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    «Торпедо» потеряло лидерство в ФНЛ

    «Торпедо» — «Луч»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Торпедо» потерпело поражение от «Луча» в домашнем матче 25-го тура первенства ФНЛ.

    Футболисты «Торпедо»
    Футболисты «Торпедо»

    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 0:2.

    Первый гол на 46-й минуте забил Никита Саламатов. Победную точку на 71-й минуте поставил Саид Алиев.

    После этого матча «Торпедо» опустилось на второе место в турнирной таблице ФНЛ (51 очко), пропустив вперед «Ротор» (52 очка). «Луч» идет 15-м (26 очков).

    Другие результаты:

    «Спартак-2» — «Авангард» — 1:1
    «Нефтехимик» — «Енисей» — 1:0
    «Чайка» — «Армавир» — 1:0
    «Шинник» — «Текстильщик» — 3:0
    «Ротор» — «Томь» — 2:0
    «Факел» — «Нижний Новгород» — 0:2
    «Чертаново» — «СКА-Хабаровск» — 1:0
    «Краснодар-2» — «Химки» — 2:2
    «Балтика» — «Мордовия» — 0:2 0

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