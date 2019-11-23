«Торпедо» — «Луч»: счет матча 0:2, обзор голов

потерпело поражение отв домашнем матче 25-го тура первенства ФНЛ.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 0:2.

Первый гол на 46-й минуте забил Никита Саламатов. Победную точку на 71-й минуте поставил Саид Алиев.

После этого матча «Торпедо» опустилось на второе место в турнирной таблице ФНЛ (51 очко), пропустив вперед «Ротор» (52 очка). «Луч» идет 15-м (26 очков).

Другие результаты:

«Спартак-2» — «Авангард» — 1:1

«Нефтехимик» — «Енисей» — 1:0

«Чайка» — «Армавир» — 1:0

«Шинник» — «Текстильщик» — 3:0

«Ротор» — «Томь» — 2:0

«Факел» — «Нижний Новгород» — 0:2

«Чертаново» — «СКА-Хабаровск» — 1:0

«Краснодар-2» — «Химки» — 2:2

«Балтика» — «Мордовия» — 0:2 0