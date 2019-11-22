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    Ерохин: Два матча в Санкт-Петербурге — отлично

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    Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин прокомментировал итоги жеребьевки матчей группового этапа чемпионата Европы-2020.

    Александр Ерохин
    Александр Ерохин

    По ее итогам стало известно, что российские футболисты проведут две встречи в Санкт-Петербурга и одну — в Копенгагене.

    «Конечно, хотелось и с Данией сыграть в России, но даже два матча в Санкт-Петербурге — это отлично. Здесь очень хорошо болеют, это видно на матчах и "Зенита", и сборной России. Уверен, что атмосфера на трибунах стадиона "Газпром Арена" будет потрясающей.

    Теплая поддержка в Санкт-Петербурге нам гарантирована, и она поможет сборной России добиться положительного результата», — цитирует Ерохина пресс-служба РФС.

    Напомним, сборная России финишировала на втором месте в группе I квалификации Евро-2020. 0

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