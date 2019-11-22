Ерохин: Два матча в Санкт-Петербурге — отлично

Александр Ерохин
rfs.ru
По ее итогам стало известно, что российские футболисты проведут две встречи в Санкт-Петербурга и одну — в Копенгагене.
«Конечно, хотелось и с Данией сыграть в России, но даже два матча в Санкт-Петербурге — это отлично. Здесь очень хорошо болеют, это видно на матчах и "Зенита", и сборной России. Уверен, что атмосфера на трибунах стадиона "Газпром Арена" будет потрясающей.
Теплая поддержка в Санкт-Петербурге нам гарантирована, и она поможет сборной России добиться положительного результата», — цитирует Ерохина пресс-служба РФС.
Напомним, сборная России финишировала на втором месте в группе I квалификации Евро-2020. 0