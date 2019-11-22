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    Алаев может сменить Прядкина на посту президента РПЛ

    Футбол РФС
    Генеральный секретарь РФС Александр Алаев может выставить свою кандидатуру на пост президента РПЛ в апреле 2020 года. Об этом РБК сообщил источник в РФС.

    Александр Алаев
    Александр Алаев

    «Исполнительность — его главное качество. За прошедшие несколько лет он успешно себя проявил в РФС, поэтому его кандидатура может быть рассмотрена на ближайших выборах в РПЛ. Обсуждается и кандидатура директора по развитию РФС Максима Митрофанова, однако фамилия Алаева в контексте выборов главы РПЛ звучит чаще», — рассказал источник.

    Напомним, последнее выбора состоялись в 2015 году, на которых победил Сергей Прядкин. Он работает в лиге со дня основания — с 2001 года.

    О намерении действующего главы РПЛ Прядкина баллотироваться на текущий момент неизвестно. 0

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