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    Источник: Моуринью не получит денег на зимние трансферы

    Футбол Трансферы Футбол Англии Тоттенхэм
    Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не получит этой зимой возможность укрепить состав команды на трансферном рынке, утверждает The Guardian.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    По данным источника, руководство клуба уведомило португальского специалиста, что ему придется работать с имеющимся составом, так как у команды нет денег на трансферы в январе.

    «Шпоры» продолжают выплачивать долги, связанные со строительством нового стадиона. Большую роль в бюджете лондонского клуба также играют призовые от участия в Лиге чемпионов, поэтому перед Моуринью поставлена задача вернуться в топ-4.

    Также отмечается, что португалец на переговорах с президентом «шпор» Дэниэлом Леви настоял на том, чтобы клуб не продавал форварда Гарри Кейна по окончании сезона. 0

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