Источник: Моуринью не получит денег на зимние трансферы

Новый главный тренерне получит этой зимой возможность укрепить состав команды на трансферном рынке, утверждает The Guardian.

По данным источника, руководство клуба уведомило португальского специалиста, что ему придется работать с имеющимся составом, так как у команды нет денег на трансферы в январе.

«Шпоры» продолжают выплачивать долги, связанные со строительством нового стадиона. Большую роль в бюджете лондонского клуба также играют призовые от участия в Лиге чемпионов, поэтому перед Моуринью поставлена задача вернуться в топ-4.

Также отмечается, что португалец на переговорах с президентом «шпор» Дэниэлом Леви настоял на том, чтобы клуб не продавал форварда Гарри Кейна по окончании сезона. 0