Испанский журналист: летом Роналду может вернуться в МЮ

В эфире испанского телеканала La Sexta журналист Эдуардо Инда сделал заявление, в которое пока что сложно поверить. По его словам,может уйти изи перейти вближайшим летом.

«Криштиану Роналду может уйти из "Ювентуса" по окончании этого сезона, если клуб не выиграет Лигу чемпионов. Он приехал в Турин, чтобы выиграть этот турнир с третьим клубом, но это оказалось сложно.

"Ювентус" хочет подписать Погба и Мбаппе. Думаю, им будет сложно осуществить эти трансферы, особенно второй. Учитывая потолок зарплат, если они хотят приобрести этих футболистов, им придется отпустить Роналду. Так что вариант с "МЮ" — очень реальный», — такое заявление сделал журналист в прямом эфире. 0