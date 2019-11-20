Испанский журналист: летом Роналду может вернуться в МЮ

Криштиану Роналду
globallookpress.com
«Криштиану Роналду может уйти из "Ювентуса" по окончании этого сезона, если клуб не выиграет Лигу чемпионов. Он приехал в Турин, чтобы выиграть этот турнир с третьим клубом, но это оказалось сложно.
"Ювентус" хочет подписать Погба и Мбаппе. Думаю, им будет сложно осуществить эти трансферы, особенно второй. Учитывая потолок зарплат, если они хотят приобрести этих футболистов, им придется отпустить Роналду. Так что вариант с "МЮ" — очень реальный», — такое заявление сделал журналист в прямом эфире. 0