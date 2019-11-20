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    Испанский журналист: летом Роналду может вернуться в МЮ

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    В эфире испанского телеканала La Sexta журналист Эдуардо Инда сделал заявление, в которое пока что сложно поверить. По его словам, Криштиану Роналду может уйти из «Ювентуса» и перейти в «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    «Криштиану Роналду может уйти из "Ювентуса" по окончании этого сезона, если клуб не выиграет Лигу чемпионов. Он приехал в Турин, чтобы выиграть этот турнир с третьим клубом, но это оказалось сложно.

    "Ювентус" хочет подписать Погба и Мбаппе. Думаю, им будет сложно осуществить эти трансферы, особенно второй. Учитывая потолок зарплат, если они хотят приобрести этих футболистов, им придется отпустить Роналду. Так что вариант с "МЮ" — очень реальный», — такое заявление сделал журналист в прямом эфире. 0

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