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    Моуриньо может прийти на смену Почеттино

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    Как сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо, Жозе Моуриньо может прийти на смену Маурисио Почеттино, которого уволили с поста главного тренера «Тоттенхэма».

    Жозе Моуриньо
    Жозе Моуриньо

    Сообщается, что Дэниэл Леви в срочном порядке будет искать замену аргентинцу. Что касается Моуриньо, то он готов вступить в переговоры с клубом.

    Напомним, что португалец работал в «Манчестер Юнайтед», откуда был уволен в 2018 году. До сих пор специалист оставался без клуба.

  • «Тоттенхэм» уволил Почеттино
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    • Маурисио Почеттино работал в «Тоттенхэме» 5 лет. В этом сезоне из-за неудовлетворительных результатов руководство приняло решение уволить аргентинского менеджера. Сейчас «шпоры» находятся на 14 месте в АПЛ. 0

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