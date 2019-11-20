Моуриньо может прийти на смену Почеттино

Как сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо,может прийти на смену, которого уволили с поста главного тренера «Тоттенхэма».

Сообщается, что Дэниэл Леви в срочном порядке будет искать замену аргентинцу. Что касается Моуриньо, то он готов вступить в переговоры с клубом.

Напомним, что португалец работал в «Манчестер Юнайтед», откуда был уволен в 2018 году. До сих пор специалист оставался без клуба.

Маурисио Почеттино работал в «Тоттенхэме» 5 лет. В этом сезоне из-за неудовлетворительных результатов руководство приняло решение уволить аргентинского менеджера. Сейчас «шпоры» находятся на 14 месте в АПЛ. 0