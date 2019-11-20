Газзаев: Уверен, что сборная России выйдет в плей-офф Евро-2020

Бывший главный тренер сборной Россииуверен в том, что национальная команда выйдет в плей-офф чемпионата Европы 2020 года.

«Сборные Бельгии и Дании — очень серьезные соперники, четвертая команда тоже будет серьезной, сборная Уэльса была в четверке сильнейших на прошлом чемпионате Европы. Бельгийцы выглядят фаворитами, а остальные три команды будут бороться за второе место. Датчан можно обыгрывать. Я абсолютно уверен, что вместе со сборной Бельгии мы выйдем в плей-офф чемпионата Европы.

Хочу поздравить главного тренера, его штаб и всех наших игроков, попадание на чемпионат Европы — уже большое достижение. Надеюсь, что сборная подарит нам такой же праздник, как и на чемпионате мира. Надо будет правильно спланировать подготовку, потому что чемпионат Европы проходит в 12 странах — это другой формат. Для успешной игры на чемпионате Европы мы должны хорошо подготовиться тактически и психологически, а также функционально выглядеть блестяще и проявить огромную самоотдачу, как это было на чемпионате мира», — цитирует Газзаева ТАСС.

Отметим, если УЕФА не изменит составы корзин при жеребьевке, то сборная России сыграет на чемпионате Европы в одной группе с командой Бельгии и Дании. 0