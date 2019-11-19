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    «Волгоград Арену» власти планируют передать «Ротору»

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    Власти Волгоградской области после передачи стадиона «Волгоград Арена» из федеральной собственности в региональную планируют отдать объект «Ротору», сообщает «Р-Спорт».

    «Волгоград Арена»
    «Волгоград Арена»

    «После реализации бизнес-плана и достижения приемлемых финансовых и экономических результатов деятельности стадиона администрацией Волгоградской области планируется рассмотреть вопрос о передаче стадиона футбольному клубу Ротор», — говорится в заявлении.

    Отмечается, что кроме матчей «Ротора» на «Волгоград Арене» будут проводить концерты, ярмарки и другие массовые мероприятия.

    На «Волгоград Арене», построенной на месте старого стадиона футбольной команды «Ротор», в рамках ЧМ-2018 прошли четыре матча отборочного этапа. После мундиаля стадион снова стал домашней площадкой для местной команды «Ротор», выступающей в футбольной национальной лиге. 0

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