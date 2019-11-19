«Ювентус» попытается подписать Поля Погба

По данным Tuttosport,намерен предпринять попытки подписать, выступающего за. Представители «бьянконери» подготовят сделку в течение 2-3 недель.

Известно, что сейчас клубы ведут переговоры по переходу нападающего Марио Манджукича. Трансфер должен завершиться ближайшей зимой. В ходе переговоров агенты «Юве» собираются выяснить планы МЮ насчет Погба.

Сам футболист не против покинуть Манчестер. Сам клуб ждет достойного предложения от мадридского «Реала». Хотя летом «манкунианцы» заблокировали переход француза.

Из-за травмы в этом сезоне АПЛ футболист сыграл только 5 матчей. На данный момент игрок восстанавливается и может вернуться уже в декабре. 0