ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иван РакитичТрансферный дайджест. 12-18 ноября
  • 15:04
    • Официально: Луис Энрике вернулся в сборную Испании
  • 11:27
    • СМИ: РФС ввел систему штрафов в сборной России
  • 09:57
    • Экс-чемпионка UFC Роузи завершила карьеру
  • 09:14
    • «Даллас» разобрался с «Сан-Антонио», восьмая подряд победа «Хьюстона»
  • 08:47
    • Гол Овечкина и ассист Кузнецова помогли «Вашингтону» обырать «Анахайм»
    Все новости спорта

    Венесуэла разгромила Японию благодаря хет-трику Рондона

    Венесуэла — Япония: счет матча 4:1, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Японии Сборная Венесуэлы
    Сборная Венесуэлы в товарищеском матче разгромила национальную команду Японии со счетом 4:1.

    Саломон Рондон
    Саломон Рондон

    Хет-трик в составе победителей оформил экс-нападающий «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон. Еще один гол себе в актив записал Еферсон Сотельдо. У японцев отличился Хотару Ямагути.

    Отметим, что всю встречу в составе победителей провел арендованный «Зенитом» у «Порту» защитник Йордан Осорио.

    Товарищеские матчи (сборные)
    Япония — Венесуэла — 1:4 (0:4)
    Голы: Рондон, 8 (0:1). Рондон, 31 (0:2). Рондон, 34 (0:3). Сотельдо, 38 (0:4). Ямагути, 70 (1:4)Венесуэла: Фариньес, Росалес, Вильянуэва, Осорио, Эрнандес, Ринкон, Мачис (Отеро, 61), Эррера (Аньор, 90+2), Сотельдо (Мурильо, 77), Мансано (Самбрано, 82), Рондон (Аристегьета, 89)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 12-18 ноября
  • Вчера в 20:13
    •
  • Прогноз
  • Бразилия — Южная Корея
  • 1.54
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли сборная России на Сан-Марино за поражение от Бельгии?
  • Сан-Марино — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Увидим ли Бейла на Евро-2020?
  • Уэльс — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Покажет ли Бельгия стопроцентный результат в матчах отбора Евро-2020?
  • Бельгия — Кипр. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Стефанос Циципас Теннис Угроза «большой тройке». Циципас заявил об амбициях в ЛондонеГреческий теннисист стал победителем Итогового чемпионата ATP Вчера в 10:430
  • 14:09
    • Дзюба назвал цель сборной России на Евро-2020
  • 13:55
    • Месси и Кавани едва не подрались во время матча сборных
  • 12:42
    • Анчелотти может сменить Почеттино в «Тоттенхэме»
    Хоккеист «Вегаса» Хоккей НХЛ. Шесть шайб «Вегаса», шат-аут Флери и успех «Чикаго»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 ноября Вчера в 08:470
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Ак Барс» серию побед?
  • 4.26
    •
  • 16:06
    • Венесуэла разгромила Японию благодаря хет-трику Рондона
  • 15:51
    • Жамалетдинов может покинуть «Лех» в зимнее трансферное окно
  • 15:34
    • Ловчев: У сборной России есть шанс на выход из группы ЧЕ-2020
    Гинтер (справа) сыграл ключевую роль в матче Футбол Германия — не фаворит Евро-2020, но успешно перестраиваетсяРеакция прессы на матч Германия — Белоруссия 17/11/2019 в 14:330
  • 15:18
    • Россия сыграет с командой Сан-Марино в красном
  • 14:53
    • «Амур» в Хабаровске обыграл «Металлург»
  • 14:39
    • Источник: Гризманн задумался об уходе из «Барселоны»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие