Венесуэла — Япония: счет матча 4:1, обзор голов

Саломон Рондон
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Хет-трик в составе победителей оформил экс-нападающий «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон. Еще один гол себе в актив записал Еферсон Сотельдо. У японцев отличился Хотару Ямагути.
Отметим, что всю встречу в составе победителей провел арендованный «Зенитом» у «Порту» защитник Йордан Осорио.
Товарищеские матчи (сборные)
Япония — Венесуэла — 1:4 (0:4)
Голы: Рондон, 8 (0:1). Рондон, 31 (0:2). Рондон, 34 (0:3). Сотельдо, 38 (0:4). Ямагути, 70 (1:4)Венесуэла: Фариньес, Росалес, Вильянуэва, Осорио, Эрнандес, Ринкон, Мачис (Отеро, 61), Эррера (Аньор, 90+2), Сотельдо (Мурильо, 77), Мансано (Самбрано, 82), Рондон (Аристегьета, 89)