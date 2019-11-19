Венесуэла — Япония: счет матча 4:1, обзор голов

Сборнаяв товарищеском матче разгромила национальную командусо счетом 4:1.

Хет-трик в составе победителей оформил экс-нападающий «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон. Еще один гол себе в актив записал Еферсон Сотельдо. У японцев отличился Хотару Ямагути.

Отметим, что всю встречу в составе победителей провел арендованный «Зенитом» у «Порту» защитник Йордан Осорио.