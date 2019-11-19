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    Иммобиле: У сборной Италии очень хороший и сплоченный коллектив

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    Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле прокомментировал крупную победу над командой Армении (9:1) в матче отборочного турнира Евро-2020.

    Чиро Иммобиле
    Чиро Иммобиле

    «Я рад за себя, команду и тренера. Мы закончили, набрав максимальное количество очков, нам было весело. Я благодарю болельщиков в Палермо, было приятно играть здесь.

    Теперь нам интересно узнать, с кем встретимся на Евро-2020. У нас правильный менталитет и очень хороший, сплоченный коллектив.

    Есть все составляющие, чтобы преуспеть, но мы должны твердо стоять на ногах и продолжать усердную работу», — цитирует Иммобиле официальный сайт УЕФА.

    Напомним, форвард «Лацио» отметился дублем во встрече в последнем туре отбора. 0

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