Иммобиле: У сборной Италии очень хороший и сплоченный коллектив

Чиро Иммобиле
globallookpress.com
«Я рад за себя, команду и тренера. Мы закончили, набрав максимальное количество очков, нам было весело. Я благодарю болельщиков в Палермо, было приятно играть здесь.
Теперь нам интересно узнать, с кем встретимся на Евро-2020. У нас правильный менталитет и очень хороший, сплоченный коллектив.
Есть все составляющие, чтобы преуспеть, но мы должны твердо стоять на ногах и продолжать усердную работу», — цитирует Иммобиле официальный сайт УЕФА.
Напомним, форвард «Лацио» отметился дублем во встрече в последнем туре отбора. 0