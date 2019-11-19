Иммобиле: У сборной Италии очень хороший и сплоченный коллектив

Нападающий сборной Италиипрокомментировал крупную победу над командой Армении (9:1) в матче отборочного турнира Евро-2020.

«Я рад за себя, команду и тренера. Мы закончили, набрав максимальное количество очков, нам было весело. Я благодарю болельщиков в Палермо, было приятно играть здесь.

Теперь нам интересно узнать, с кем встретимся на Евро-2020. У нас правильный менталитет и очень хороший, сплоченный коллектив.

Есть все составляющие, чтобы преуспеть, но мы должны твердо стоять на ногах и продолжать усердную работу», — цитирует Иммобиле официальный сайт УЕФА.

Напомним, форвард «Лацио» отметился дублем во встрече в последнем туре отбора. 0