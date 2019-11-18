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    Канчельскис: Из голов Дзюбы почтальонам и печникам мы делаем какой-то героизм

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    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис не понимает ажиотажа вокруг того, что Артем Дзюба может стать лучшим бомбардиром отборочного турнира Евро-2020.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Дзюба забивал не только аутсайдерам, но и другим сборным. Забивать почтальонам и печникам — это нормальная история. Вы считаете, этим нужно гордиться?! Я бы на такую игру не вышел! Забьет — хорошо, будем поздравлять всей страной.

    Но из этого не надо делать сумасшедшее событие. Если бы он забил бельгийцам — то другое дело, а из голов Дзюбы мы делаем какой-то героизм», — приводит слова Канчельскиса «Спорт день за днем».

    Напомним, на данный момент лидером бомбардирской гонки является англичанин Гарри Кейн с 12 голами. У Дзюбы 9 голов и единственный оставшийся матч отбора — с Сан-Марино. 0

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