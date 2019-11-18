Канчельскис: Из голов Дзюбы почтальонам и печникам мы делаем какой-то героизм

Бывший полузащитник сборной Россиине понимает ажиотажа вокруг того, чтоможет стать лучшим бомбардиром отборочного турнира Евро-2020.

«Дзюба забивал не только аутсайдерам, но и другим сборным. Забивать почтальонам и печникам — это нормальная история. Вы считаете, этим нужно гордиться?! Я бы на такую игру не вышел! Забьет — хорошо, будем поздравлять всей страной.

Но из этого не надо делать сумасшедшее событие. Если бы он забил бельгийцам — то другое дело, а из голов Дзюбы мы делаем какой-то героизм», — приводит слова Канчельскиса «Спорт день за днем».

Напомним, на данный момент лидером бомбардирской гонки является англичанин Гарри Кейн с 12 голами. У Дзюбы 9 голов и единственный оставшийся матч отбора — с Сан-Марино. 0