«Химки» — «Чертаново»: счет матча 3:1, обзор голов

Подмосковныеодержали домашнюю победу над(3:1) в центральном матче 24-го тура первенства ФНЛ.

Счет в матче на 16-й минуте открыли гости — отличился Владислав Сарвели. На 45-й минуте Аршак Корян точным ударом с пенальти сравнял счет.

После перерыва Идрис Умаев забил второй гол в ворота гостей на 52-й минуте. На 80-й минуте Артем Полярус установил окончательный счет.

Подмосковный клуб набрал 49 очков занимает третье место и сравнялся по очкам с «Ротором», занимающим второе место в таблице ФНЛ.

От лидера таблицы «Торпедо» обе команды отделяет 2 очка. «Чертаново» с 45 очками занимает четвертое место, дающее право участия в «стыках».

Еще в одной встрече «Балтика» с минимальным счетом одолела «СКА-Хабаровск» (1:0), в результате чего обошла его в таблице, поднявшись на шестое место.

Единственный гол на 50-й минуте забил защитник Иван Маклаков. 0