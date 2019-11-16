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    Месси: Против Бразилии много бегали

    Футбол Сборная Аргентины Сборная Бразилии Товарищеские матчи
    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал результат товарищеского матча с Бразилией.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Встреча прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Единственный мяч в матче забил Месси.

    «Вначале мы совершили несколько ошибок, соперник имел моменты. Во втором тайме мы стали играть лучше. Думаю, что такая схема игры дает команде больше возможностей. Хорошо, что мы можем играть несколькими способами. Когда вы выигрываете, то работаете с душевным спокойствием, это очень позитивно для предстоящих матчей.

    Мы все много бегали — это то, что мы должны были сделать для победы», — цитирует Месси пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.

    В следующем товарищеском матче сборная Аргентины 18 ноября в Тель-Авиве сыграет с Уругваем. 0

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