Босния и Герцеговина — Италия: счет матча 0:3, обзор голов

одержала выездную победу над(3:0) в матче 9-го тура отборочного этапа Евро-2020 в группе J.

Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Итальянцы вскрыли край обороны Боснии. Мяч в центре штрафной получил защитник Ачерби, который здорово убрал Пьянича на замахе и пробил в правый угол ворот.

На 37-й минуте Белотти вошёл в штрафную справа и сыграл на Инсинье, который с помощью рикошета от ноги защитника послал мяч идеально под дальнюю штангу.

На 53-й минуте Белотти выбежал на проникающий пас и пробил уже по пустым воротам, которые зачем-то покинул Шехич.

Cборная Италии ранее досрочно вышла в финальную часть Евро-2020, а Босния и Герцеговина потеряла шансы отобраться на турнир.