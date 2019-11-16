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    Босния крупно уступила Италии в отборочном матче Евро-2020

    Босния и Герцеговина — Италия: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Евро-2020 Сборная Италии Футбол Италии Сборная Боснии и Герцеговины Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Италии одержала выездную победу над командой Боснии и Герцеговины (3:0) в матче 9-го тура отборочного этапа Евро-2020 в группе J.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Итальянцы вскрыли край обороны Боснии. Мяч в центре штрафной получил защитник Ачерби, который здорово убрал Пьянича на замахе и пробил в правый угол ворот.

    На 37-й минуте Белотти вошёл в штрафную справа и сыграл на Инсинье, который с помощью рикошета от ноги защитника послал мяч идеально под дальнюю штангу.

    На 53-й минуте Белотти выбежал на проникающий пас и пробил уже по пустым воротам, которые зачем-то покинул Шехич.

    Cборная Италии ранее досрочно вышла в финальную часть Евро-2020, а Босния и Герцеговина потеряла шансы отобраться на турнир.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
    Босния и Герцеговина — Италия — 0:3 (0:2)
    Голы: Ачерби, 21 (0:1). Инсинье, 37 (0:2). Белотти, 53 (0:3)Босния и Герцеговина: Шехич, Квржич, Бичакчич, Ковачевич, Колашинац, Пьянич (Яяло, 77), Цимирот, Бешич (Сарич, 61), Вишча (Ходжич, 61), Джеко, КруничИталия: Доннарумма (Голлини, 88), Флоренци, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон, Жоржинью, Барелла, Тонали, Бернардески (Эль-Шаарави, 75), Инсинье (Кастровилли, 86), БелоттиПредупреждения: Бернардески, 25. Бонуччи, 65. Ковачевич, 79
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