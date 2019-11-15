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    «Аякс» продлил контракт с ван дер Саром

    Футбол Аякс
    «Аякс» на официальном сайте объявил о продлении сотрудничества с исполнительным директором Эдвином ван дер Саром.

    Эдвин ван дер Сар
    Эдвин ван дер Сар

    Ван дер Сар начал работать в «Аяксе» с 2012 года в качестве директора по маркетингу, а с 2016 года стал исполнительным директором и будет занимать эту должность до ноября 2023 года.

    «Вообще-то, я даже не знал, что у меня истекает контракт. И я чувствую, что еще не закончил начатую в "Аяксе" работу. Наша общая цель — достичь европейских вершин с этой командой. Это включает здоровое ведение бизнеса, нацеленное на внутренний и международный рост. Это амбициозная задача, и мне это нравится», — прокомментировал продление контракта экс-голкипер.

    Ранее в СМИ появилась информация, что 49-летний ван дер Сар может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед». 0

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