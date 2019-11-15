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    Рамос: «Реал» будет в невыгодном положении перед «класико»

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    Недавно представители Ла-Лиги заявили о том, что перенесенный матч «эль-класико» состоится 18 декабря. По этому поводу высказался Серхио Рамос, капитан мадридской команды.

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос

    «В итоге именно "Реал" будет в невыгодном положении. Мы должны играть в тот же день, что и "Барселона", и получить одинаковое количество времени на отдых. Несмотря на это, мы будем готовы к такой ситуации и выйдем на поле с целью одержать победу», — цитирует испанца AS.

    «Каталонцы» проведут матч 17 тура Примеры 14 декабря с «Реал Сосьедадом». «Реалу» придется играть на следующий день с «Валенсией». Таким образом, у «галактикос» будет на день меньше для подготовки к игре с «Барселоной». 0

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