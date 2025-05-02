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    «Вахш» оперативно расправится с «Баркчи»

    Вахш — Баркчи. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 2 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Таджикистана Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана
    Прогноз и ставки на «Вахш» — «Баркчи»
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    Футбольный мяч
    2 мая в 7-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Вахш» и «Баркчи». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вахш» — «Баркчи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Вахш»

    Турнирное положение: «Вахш» начал чемпионат весьма продуктивно. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вахш» в 7 стартовых матчах добыл 17 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает аккурат 2 гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Вахш» переиграл «Истаравшан» (3:2).

    До того команда нанесла поражение «ЦСКА-Памиру» (2:1). Плюс поединок с «Панджшером» завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Вахш» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Вахш» в последнее время заметно прибавил. Команда победила в 3 своих последних матчах.

    Матчи с «Баркчи» для команды складываются исторически неудачно. В 5 последних очных поединках «Вахш» победил 1 раз при 4 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться удержаться на вершине таблицы. Команда явно будет максимально активно атаковать.

    «Баркчи»

    Турнирное положение: «Баркчи» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Баркчи» в 7 матчах чемпионата набрал 9 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 7 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела не столь удачно. Встреча с «Худжандом» принесла паритет (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Истиклола» (0:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Хулбук» (2:1).

    При этом «Баркчи» в 5 своих последних поединках добыл всего одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Баркчи» относительно преуспевает в плане реализации. Команда в 7 турах отличилась 9 результативными выстрелами.

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    При этом «Баркчи» вполне способен побороться за попадание в пятерку. Да и не побеждала команда в двух своих последних поединках.

    А вот «Вахшу» команда не проигрывает уже более 4 лет. Да и в двух последних очных поединках она минимально обыграла соперника.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Баркчи» постарается дать достойный бой лидеру чемпионата.

    Статистика для ставок

    • «Баркчи» не побеждал в 2 своих последних поединках

    • «Вахш» в среднем забивает 2 гола за матч

    • Обе команды пропускают в среднем гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вахш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.88.

    Прогноз: «Вахш» борется за самые высокие места, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости нынче нестабильны, да и «Вахш» явно способен поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Вахша» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вахш — Баркчи?

    Матч Вахш — Баркчи состоится 02 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Таджикистана.

    Прогноз: какой прогноз на матч Вахш — Баркчи?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вахш — Баркчи?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вахш — Баркчи?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Таджикистана в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вахш — Баркчи?

    Коэффициенты букмекеров: «Вахш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.25.

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    Вахш — Баркчи: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 02.05.202516:00. «Вахш» оперативно расправится с «Баркчи»
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