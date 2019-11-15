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    Благодаря голу Месси Аргентина одолела Бразилию

    Аргентина — Бразилия: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Аргентины Сборная Бразилии
    Сборная Аргентины выиграла у национальной команды Бразилии в товарищеском матче в Новой Зеландии со счетом 1:0.

    Благодаря голу Месси Аргентина одолела Бразилию
    Благодаря голу Месси Аргентина одолела Бразилию

    На 10-й минуте бразильцы могли открыть счет в матче, но форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус не сумел реализовать 11-метровый.

    Через три минуты 11-метровый был назначен уже в пользу аргентинцев. Форвард Лионель Месси не переиграл голкипера соперников Алисона Бекера, но сумел добить мяч в ворота после его сейва.

    В следующий раз сборная Аргентины сыграет в контрольном матче против Уругвая 18 ноября, а Бразилия на следующий день встретится с Кореей.

    Товарищеские матчи (сборные)
    Бразилия — Аргентина — 0:1 (0:1)
    Гол: Месси, 13Нереализованные пенальти: Габриэл Жезус, 10 (мимо), Месси, 13 (вратарь)Бразилия: Алиссон, Данилу, Тиагу Силва, Эдер Милитау, Алекс Сандру (Лоди, 64), Лукас Пакета (Коутинью, 46), Артур (Фабинью, 55), Каземиру (Уэсли, 86), Габриэл Жезус (Родригу, 71), Виллиан (Ришарлисон, 71), Роберту ФирминуАргентина: Андрада, Фойт, Пеццела, Отаменди, Тальяфико, Паредес (Родригес, 83), Ло Сельсо (Акунья, 59), Окампос (Гонсалес, 74), де Пауль (Домингес, 90), Месси, Л.Х.Мартинес (Аларио, 88)Предупреждения: Каземиру, 22. Данилу, 27. де Пауль, 43. Тальяфико, 61. Эдер Милитау, 64. Паредес, 73
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