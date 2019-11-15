Аргентина — Бразилия: счет матча 1:0, обзор гола

Сборнаявыиграла у национальной командыв товарищеском матче в Новой Зеландии со счетом 1:0.

Благодаря голу Месси Аргентина одолела Бразилию twitter.com/argentina LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

На 10-й минуте бразильцы могли открыть счет в матче, но форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус не сумел реализовать 11-метровый.

Через три минуты 11-метровый был назначен уже в пользу аргентинцев. Форвард Лионель Месси не переиграл голкипера соперников Алисона Бекера, но сумел добить мяч в ворота после его сейва.

В следующий раз сборная Аргентины сыграет в контрольном матче против Уругвая 18 ноября, а Бразилия на следующий день встретится с Кореей.