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    Ананидзе не поехал в сборную Грузии из-за травмы

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    Футболисты «Спартака» провели очередную тренировку под руководством Доменико Тедеско на базе около «Открытие Арены», сообщает пресс-служба клуба.

    Джано Ананидзе
    Джано Ананидзе

    В распоряжении главного тренера осталось ограниченное число футболистов, так как многие отправились в расположение своих сборных.

    В национальную команду России уехали Зелимхан Бакаев, Георгий Джикия и Роман Зобнин.

    В российскую молодежку вызвали Максима Глушенкова, Александра Максименко, Николая Рассказова и Наиля Умярова.

    Алекс Крал отправился в сборную Чехии, Лоренсо Мельгарехо — Парагвая, а Айртон и Эсекьель Понсе получили приглашение в олимпийские сборные Бразилии и Аргентины соответственно.

    Что касается Джано Ананидзе, то он не сможет помочь сборной Грузии в ближайших матчах из-за повреждения. Он, как и Илья Кутепов, тренировался по индивидуальной программе. 0

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