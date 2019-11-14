Анри стал главным тренером клуба MLS

«Монреаль Импакт» на своем официальном сайте объявил о назначениина пост главного тренера команды.

Соглашение канадского клуба, выступающего в MLS, с 42-летним специалистом рассчитано на два года с опцией продления до 2022 года.

Предыдущим местом работы Анри был «Монако», француз возглавил клуб в октябре 2018 года, но через три месяца был уволен.

«Для меня большая честь стать главным тренером "Монреаль Импакт" и вернуться в MLS. Это лига, которую я хорошо знаю, где провел прекрасное время… Я всегда следил за этим клубом, теперь я здесь», — сказал Анри.

Напомним, что в MLS Анри выступал за «Нью-Йорк Ред Буллз». 0