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    Анри стал главным тренером клуба MLS

    Футбол MLS
    «Монреаль Импакт» на своем официальном сайте объявил о назначении Тьерри Анри на пост главного тренера команды.

    Тьерри Анри
    Тьерри Анри

    Соглашение канадского клуба, выступающего в MLS, с 42-летним специалистом рассчитано на два года с опцией продления до 2022 года.

    Предыдущим местом работы Анри был «Монако», француз возглавил клуб в октябре 2018 года, но через три месяца был уволен.

    «Для меня большая честь стать главным тренером "Монреаль Импакт" и вернуться в MLS. Это лига, которую я хорошо знаю, где провел прекрасное время… Я всегда следил за этим клубом, теперь я здесь», — сказал Анри.

    Напомним, что в MLS Анри выступал за «Нью-Йорк Ред Буллз». 0

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