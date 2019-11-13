«Армавир» разобрался со «Спартаком-2»

обыграл(3:1) в матче 23-го тура ФНЛ.

«Армавир» победил на выезде twitter.com/fcarmavir LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

У хозяев единственный мяч забил Александр Руденко. У гостей голами отметились Азамат Гурфов, Никита Безлихотнов и Радик Хайруллов. У красно-белых на 39-й минуте был удален Павел Маслов.

«Армавир» набрал 24 очка и на данный момент занимает 14-е место. У «Спартака-2» столько же очков и 13-я позиция.

В другом поединке дня «Нефтехимик» сыграл вничью с «Авангардом» (1:1) в матче 23-го тура ФНЛ.

У хозяев мяч забил Дмитрий Мичуренков, у гостей — Михаил Земсков. «Нефтехимик» набрал 40 очков и занимает пятое место. У «Авангарда» 25 очков и 12-я позиция. 0