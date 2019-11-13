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    «Армавир» разобрался со «Спартаком-2»

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    «Армавир» обыграл «Спартак-2» (3:1) в матче 23-го тура ФНЛ.

    «Армавир» победил на выезде
    «Армавир» победил на выезде

    У хозяев единственный мяч забил Александр Руденко. У гостей голами отметились Азамат Гурфов, Никита Безлихотнов и Радик Хайруллов. У красно-белых на 39-й минуте был удален Павел Маслов.

    «Армавир» набрал 24 очка и на данный момент занимает 14-е место. У «Спартака-2» столько же очков и 13-я позиция.

    В другом поединке дня «Нефтехимик» сыграл вничью с «Авангардом» (1:1) в матче 23-го тура ФНЛ.

    У хозяев мяч забил Дмитрий Мичуренков, у гостей — Михаил Земсков. «Нефтехимик» набрал 40 очков и занимает пятое место. У «Авангарда» 25 очков и 12-я позиция. 0

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