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    Cолари вернулся в «Реал»

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    Бывший главный тренер «Реала» Сантьяго Солари вернулся в мадридский клуб и получил должность посла, сообщает Marca.

    Сантьяго Солари
    Сантьяго Солари

    По данным источника, аргентинский специалист будет представлять клуб на различных мероприятиях. При этом Солари не оставляет планов вернуться к тренерской работе. У него были варианты с «Леганесом» и «Сельтой», но до назначения дело не дошло.

    43-летний Солари возглавил «Реал» 30 октября 2018 года, сменив на посту главного тренера мадридского клуба Хулена Лопетеги. При Солари «Реал» стал победителем клубного чемпионата мира 2018 года, а в марте 2019-го он был уволен. 0

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