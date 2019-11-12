Cолари вернулся в «Реал»

Бывший главный тренервернулся в мадридский клуб и получил должность посла, сообщает Marca.

По данным источника, аргентинский специалист будет представлять клуб на различных мероприятиях. При этом Солари не оставляет планов вернуться к тренерской работе. У него были варианты с «Леганесом» и «Сельтой», но до назначения дело не дошло.

43-летний Солари возглавил «Реал» 30 октября 2018 года, сменив на посту главного тренера мадридского клуба Хулена Лопетеги. При Солари «Реал» стал победителем клубного чемпионата мира 2018 года, а в марте 2019-го он был уволен. 0