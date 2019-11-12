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    Роналдинью объявил о своем возвращении в «Барселону»

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    Экс-форвард «Барселоны» Роналдинью заявил, что планирует вернуться в каталонский клуб.

    Роналдинью
    Роналдинью

    39-летний бразилец сообщил на своей инстаграм-странице что провел встречу с президентом «Барсы» Жозепом Бартомеу, однако не уточнил, какую должность он займет в клубе.

    «Я дома. Благодарю Бога за такую ​​привязанность и уважение. Здесь всегда невероятная энергия. Встретился с президентом. Скоро мы сообщим новости», — написал Роналдинью.

    Роналдинью выступал за «Барселону» с 2003 по 2008 год. В 207 матчах он забил 94 гола и отдал 71 результативную передачу.

    В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, два раза выиграл Суперкубок Испании, а также стал победителем Лиги чемпионов.

    В 2005 году Роналдиньо был признан лучшим футболистом в мире и получил «Золотой мяч».

    Кроме «Барселоны» выступал за «Гремио», «ПСЖ», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе».

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