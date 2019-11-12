Игроки «Ювентуса» ждут извинений от Роналду

остались недовольны поведением нападающегов матче 12-го тура итальянской Серии А с(1:0).

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, спортивный директор бьянконери Фабио Паратичи связался с агентом 34-летнего футболиста Жорже Мендешем. В клубе не намерены наказывать Криштиану, однако хотят, чтобы он придерживался внутренних правил поведения.

По информации издания, футболисты «Юве» также не оставили без внимания инцидент с Роналду и ждут от него извинений за свое поведение.

Напомним, португалец был крайне недоволен своей заменой в матче с «россонери» и не стал пожимать руку главному тренеру команды Маурицио Сарри. Затем Криштиану покинул стадион до завершения матча. 0