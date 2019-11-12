Ибрагимович может перейти в «Болонью»

Как сообщает Corriere dello Sport, нападающийможет переехать в Италию по завершению контракта в MLS. По данным издания, игроком интересуется

В скором времени контракт шведа с «Лос-Анджелес Гэлакси» закончится и он сможет покинуть США в поисках нового клуба. Изначально были слухи о том, что Ибрагимович может вернуться в Испанию, а не в Италию.

Источник сообщает, что главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович лично позвонил Златану и пригласил его в команду.

Отмечается, что футболист даст окончательный ответ не позднее 10 декабря.

В прошедшем сезоне MLS Ибрагимович отыграл 31 матч, в период которых он отметился таким же количеством результативных ударов. 0