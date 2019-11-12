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    Ибрагимович может перейти в «Болонью»

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    Как сообщает Corriere dello Sport, нападающий Златан Ибрагимович может переехать в Италию по завершению контракта в MLS. По данным издания, игроком интересуется «Болонья».

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    В скором времени контракт шведа с «Лос-Анджелес Гэлакси» закончится и он сможет покинуть США в поисках нового клуба. Изначально были слухи о том, что Ибрагимович может вернуться в Испанию, а не в Италию.

    Источник сообщает, что главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович лично позвонил Златану и пригласил его в команду.

    Отмечается, что футболист даст окончательный ответ не позднее 10 декабря.

    В прошедшем сезоне MLS Ибрагимович отыграл 31 матч, в период которых он отметился таким же количеством результативных ударов. 0

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