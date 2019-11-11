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    Гончаренко: Как только начинаешь увлекаться судейской темой, сразу же теряешь свою команду

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Сочи» (3:2) в матче 16-го тура чемпионата России.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Конечно, мы довольны. Давно не выигрывали, не забивали три мяча, не создавали столько моментов, не одерживали волевых побед.​

    Долгожданное возвращение Дзагоева. Алан достаточно давно работает в общей группе и физически выглядит неплохо.

    Как только он поймает игровой ритм, будем рассматривать его в качестве игрока основного состава.

    Может быть, перестроимся с игры в три защитника, учитывая нашу группу атаки. Надеемся, что в осенне-зимних матчах он нам поможет.

    Очень простая оценка: если не забивают нападающие, выигрывать очень сложно. Забил Чалов — сразу другой результат на табло. Федя переживал, был закрыт в себе. Очень важно было вернуть уверенность в себе. То есть забить. Надеюсь, он продолжит в том же духе.

    Обязательно продолжим битву за Кубок России! Тем более будет дерби со "Спартаком". Списывать Кубок со счетов — предательство по отношению к болельщикам.

    Стоит вспомнить, сколько сил мы оставили во Владикавказе и Уфе. Будем стараться пройти дальше», — приводит слова тренера Sportbox.ru.

    Отметим, что в перерыве матча с «Сочи» Виктор Гончаренко в грубой форме высказал претензии главному арбитру Станиславу Васильеву.

    «Если внимательно проследить за моими послематчевыми высказываниями, вы практически не найдете комментариев по судейству.

    Как только начинаешь увлекаться судейской темой, сразу же теряешь свою команду. Надо делать то, что лучше умеешь. В моем случае — работать с командой, а не смотреть на судейство», — сказал он. 0

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