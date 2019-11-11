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    Федун: Если помните, Кононов тоже хорошо начинал

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    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, удовлетворен ли он работой нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    «Пока никаких побед нет. Победы, это когда мы какой-то титул выиграем.

    Надежда есть, только если мы сможем зацепиться за Кубок России. Так что этот год пока все продолжаем.

    Если помните, Кононов тоже хорошо начинал. Оптимизм только в том, что достаточно хорошая команда подобралась молодых ребят, которые обладают хорошим потенциалом.

    И в этом всегда есть надежда. Надеюсь, что Тедеско этот потенциал раскроет. Пока я удовлетворен его работой. И дальше мы увидим», — приводит слова Федуна «Комсомольская правда».

    Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. Под его руководством красно-белые одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

    «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 21 очко. 0

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