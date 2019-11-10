«Шахтер» — «Динамо» К: счет матча 1:0, обзор голов

Донецкийодержал домашнюю победу над киевским(1:0) в матче 14-го тура чемпионата Украины.

Единственный гол на 19-й минуте встречи забил защитник Сергей Кривцов. Подключился он на подачу углового с правого фланга и в высоком прыжке точно пробил головой с ближнего угла вратарской площади.

На 75-й минуте встречи главный арбитр матча остановил игру из-за расистских выкриков фанатов «Динамо». Судья увел команды в раздевалки.

Затем матч возобновился и с поля был удален хавбек «Шахтера» Тайсон (82-я минута). Полузащитник в ответ на оскорбления на расовой почве отправил мяч в сектор болельщиков гостей.

«Шахтер» с 40 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. «Динамо» — 27 баллов и 4-я строчка. 0