«Локомотив» — «Краснодар»: счет матча 1:1, обзор голов

Московскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 16-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 41-й минуте открыли хозяева. Алексей Миранчук со штрафного пробил на исполнение поверх стенки. Мяч угодил в перекладину и отскочил во вратарскую, а Крыховяк без помех добил в пустые ворота.

Отыгрались кубанцы в добавленное к первому тайму время. Ари с правого края вошёл в штрафную и вырезал передачу в центр, Берг опередил Живоглядова и пробил в дальний угол. Мяч от рук Гилерме влетел в сетку.

Столичный клуб, набрав 31 очко, вышел на 2-е место в таблице РПЛ, а «Краснодар», у которого 30 баллов, расположился на 5-й строчке.

24 ноября «Локомотив» сыграет против «Тамбова», а «Краснодара» 22-го числа встретится с тульским «Арсеналом».