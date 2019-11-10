«Локомотив» — «Краснодар»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
«Локомотив»
Счет в матче на 41-й минуте открыли хозяева. Алексей Миранчук со штрафного пробил на исполнение поверх стенки. Мяч угодил в перекладину и отскочил во вратарскую, а Крыховяк без помех добил в пустые ворота.
Отыгрались кубанцы в добавленное к первому тайму время. Ари с правого края вошёл в штрафную и вырезал передачу в центр, Берг опередил Живоглядова и пробил в дальний угол. Мяч от рук Гилерме влетел в сетку.
Столичный клуб, набрав 31 очко, вышел на 2-е место в таблице РПЛ, а «Краснодар», у которого 30 баллов, расположился на 5-й строчке.
24 ноября «Локомотив» сыграет против «Тамбова», а «Краснодара» 22-го числа встретится с тульским «Арсеналом».
РПЛ. 16-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Краснодар» — 1:1 (1:1)
Голы: Крыховяк, 41 (1:0). Берг, 45+2 (1:1)«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов, Мурило, Хеведес, В.Игнатьев, Жемалетдинов (Куликов, 71), Коломейцев, Крыховяк (Ант.Миранчук, 46), Ал.Миранчук, Жоау Мариу, Эдер (Смолов, 55)«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Мартынович, Рамирес, Сулейманов, Камболов (Олссон, 65), Вилена, Фернандеш, Берг (И.Игнатьев, 73), Ари (Уткин, 80)Предупреждения: Жоау Мариу, 19. Рамирес, 27. Спаич, 40. Ари, 45+1. Берг, 48. Жемалетдинов, 52. В.Игнатьев, 65. Олссон, 70. Куликов, 72