«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 12-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 3:1.

Счет в матче на 6-й минуте открыли хозяева. Фабиньо после неудачного выноса мяча от Гюндогана оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и классным ударом на силу отправил мяч в ближний угол ворот Клаудио Браво.

На 13-й минуте, после длинной диагональной передачи, убежал в прорыв по левому флангу атаки Робертсон и точно навесил на дальнюю штангу, где Мохамед Салах ударом головой в дальний угол ворот замкнул этот пас.

Счет стал крупным на 51-й минуте. Хендерсон продвинулся вперед по правому флангу атаки и навесил на дальнюю штангу, где Браво не сыграл на выходе, а Садио Мане сумел опередить Уолкера и ударом головой в падении с рикошетом от рук голкипера отправил мяч в сетку ворот «Сити».

«Горожане» отквитали один мяч на 78-й минуте. Анхелиньо прострелил низом с левого края штрафной «Ливерпуля» на правый край владений Алиссона, откуда Бернарду Силва ударом в касание отправил мяч в ближний угол ворот.

«Ливерпуль» набрал 34 очка и оторвался от «Сити» на 9 очко. «Манчестер» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, пропустив по итогам тура вперед «Челси» и «Лестер», у которых по 26 очков.