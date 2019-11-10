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    «Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» на «Энфилде»

    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 12-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» со счетом 3:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 6-й минуте открыли хозяева. Фабиньо после неудачного выноса мяча от Гюндогана оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и классным ударом на силу отправил мяч в ближний угол ворот Клаудио Браво.

    На 13-й минуте, после длинной диагональной передачи, убежал в прорыв по левому флангу атаки Робертсон и точно навесил на дальнюю штангу, где Мохамед Салах ударом головой в дальний угол ворот замкнул этот пас.

    Счет стал крупным на 51-й минуте. Хендерсон продвинулся вперед по правому флангу атаки и навесил на дальнюю штангу, где Браво не сыграл на выходе, а Садио Мане сумел опередить Уолкера и ударом головой в падении с рикошетом от рук голкипера отправил мяч в сетку ворот «Сити».

    «Горожане» отквитали один мяч на 78-й минуте. Анхелиньо прострелил низом с левого края штрафной «Ливерпуля» на правый край владений Алиссона, откуда Бернарду Силва ударом в касание отправил мяч в ближний угол ворот.

    «Ливерпуль» набрал 34 очка и оторвался от «Сити» на 9 очко. «Манчестер» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, пропустив по итогам тура вперед «Челси» и «Лестер», у которых по 26 очков.

    АПЛ. 12-й тур
    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 3:1 (2:0)
    Голы: Фабинью, 6 (1:0). Салах, 13 (2:0). Мане, 51 (3:0). Бернарду Силва, 78 (3:1)«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 61), Фабинью, Вайналдум, Салах (Гомес, 87), Роберту Фирмину (Окслейд-Чемберлен, 79), Мане«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Стоунс, Фернандинью, Анхелиньо, Де Брейне, Эрнандес, Гюндоган, Бернарду Силва, Агуэро (Габриэл Жезус, 71), СтерлингПредупреждение: Эрнандес, 65
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