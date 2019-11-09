«Ювентус» нацелился на хавбека «Ромы»

намерен приобрести полузащитника, информирует Calciomercato.

Как сообщает портал, несмотря на неудачные попытки «Старой Синьоры» подписать игрока прошлым летом, «бьянконери» не сдаются в своих попытках переманить его в Турин.

Отмечается, что чемпион Италии готов начать новые переговоры с «джаллоросси» по поводу трансфера, за который готов заплатить 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что скауты «Ювентуса» смотрели игру полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в очном поединке команд в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. 0