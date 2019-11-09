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    «Ювентус» нацелился на хавбека «Ромы»

    Футбол Ювентус Рома Футбол Италии Трансферы
    «Ювентус» намерен приобрести полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, информирует Calciomercato.

    Николо Дзаньоло
    Николо Дзаньоло

    Как сообщает портал, несмотря на неудачные попытки «Старой Синьоры» подписать игрока прошлым летом, «бьянконери» не сдаются в своих попытках переманить его в Турин.

    Отмечается, что чемпион Италии готов начать новые переговоры с «джаллоросси» по поводу трансфера, за который готов заплатить 40 млн евро.

    Ранее сообщалось, что скауты «Ювентуса» смотрели игру полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в очном поединке команд в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. 0

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