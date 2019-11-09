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    Ларссон выйдет в старте «Спартака» на матч с «Крыльями»

    «Спартак» — «Крылья Советов»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы «Спартака» и «Крыльев Советов» на предстоящий матч 16-го тура российской премьер-лиги.

    Джордан Ларссон
    Джордан Ларссон

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Гапонов, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Мирзов, Гулиев, Мельгарехо, Шюррле, Тиль.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Лысцов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Соболев.

    Запасные: Овсянников, Чичерин, Терехов, Якуба, Киселев, Смирнов, Гынсарь, Голенков, Радонич.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 1.76, на ничью — 3.90, тогда как на успех «Крыльев» — 5.52.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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