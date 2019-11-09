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    «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на второе место в АПЛ

    «Челси» — «Кристал Пэлас»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Лондонский «Челси» одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0) в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии.

    «Челси»
    «Челси»

    В составе хозяев поля голами отметились Тэмми Абрахам (52-я минута) и Кристиан Пулишич (79).

    «Челси» набрал 26 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас», имея в активе 15 очков, расположился на девятом месте.

    В следующем туре «Челси» в гостях сыграет против «Манчестер Сити», а «Кристал Пэлас» на своем поле встретится с «Ливерпулем».

    АПЛ.12-й тур
    «Челси» — «Кристал Пэлас» — 2:0 (0:0)
    Голы: Абрахам, 52 (1:0). Пулишич, 79 (2:0)«Челси»: Аррисабалага, Зума, Эмерсон, Томори, Джеймс, Ковачич, Канте, Маунт (Гилмор, 87), Виллиан, Пулишич (Хадсон-Одои, 80), Абрахам (Батшуайи, 73)«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Томкинс, ван Анхолт, Уорд (Келли, 44), Макартур (Шлупп, 70), Куяте (Маккарти, 82), Миливоевич, Таунсенд, Айю, ЗааПредупреждения: Виллиан, 17. Заа, 21. Эмерсон, 31. Ковачич, 33. Маккарти, 90+3
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