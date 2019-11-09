«Челси» — «Кристал Пэлас»: счет матча 2:0, обзор голов

В составе хозяев поля голами отметились Тэмми Абрахам (52-я минута) и Кристиан Пулишич (79).
«Челси» набрал 26 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас», имея в активе 15 очков, расположился на девятом месте.
В следующем туре «Челси» в гостях сыграет против «Манчестер Сити», а «Кристал Пэлас» на своем поле встретится с «Ливерпулем».
АПЛ.12-й тур
«Челси» — «Кристал Пэлас» — 2:0 (0:0)
Голы: Абрахам, 52 (1:0). Пулишич, 79 (2:0)«Челси»: Аррисабалага, Зума, Эмерсон, Томори, Джеймс, Ковачич, Канте, Маунт (Гилмор, 87), Виллиан, Пулишич (Хадсон-Одои, 80), Абрахам (Батшуайи, 73)«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Томкинс, ван Анхолт, Уорд (Келли, 44), Макартур (Шлупп, 70), Куяте (Маккарти, 82), Миливоевич, Таунсенд, Айю, ЗааПредупреждения: Виллиан, 17. Заа, 21. Эмерсон, 31. Ковачич, 33. Маккарти, 90+3