АПЛ. «Челси» обыграл «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм» подлил очки с «Шеффилдом»

С 9 по 11 ноября в Англии проходят матчи 12-го тура АПЛ

«Челси» — «Кристал Пэлас» 2:0

Лондонский «Челси» одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0) в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии.

В составе хозяев поля голами отметились Тэмми Абрахам (52-я минута) и Кристиан Пулишич (79).

«Челси» набрал 26 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас», имея в активе 15 очков, расположился на девятом месте.

В следующем туре «Челси» в гостях сыграет против «Манчестер Сити», а «Кристал Пэлас» на своем поле встретится с «Ливерпулем».

АПЛ.12-й тур «Челси» — «Кристал Пэлас» — 2:0 (0:0) Голы: Абрахам, 52 (1:0). Пулишич, 79 (2:0)«Челси»: Аррисабалага, Зума, Эмерсон, Томори, Джеймс, Ковачич, Канте, Маунт (Гилмор, 87), Виллиан, Пулишич (Хадсон-Одои, 80), Абрахам (Батшуайи, 73)«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Томкинс, ван Анхолт, Уорд (Келли, 44), Макартур (Шлупп, 70), Куяте (Маккарти, 82), Миливоевич, Таунсенд, Айю, ЗааПредупреждения: Виллиан, 17. Заа, 21. Эмерсон, 31. Ковачич, 33. Маккарти, 90+3

«Бёрнли» — «Вест Хэм Юнайтед» 3:0

В другом матч отчетного тура «Бернли» на своем поле разгромил «Вест Хэм» со счетом 3:0

Хозяева победили благодаря голам Эшли Барнса, Криса Вуда и Эшли Уэствуда.

Отметим, что «молотобойцы» остаются без побед в чемпионате Англии уже в шести матчах подряд.

АПЛ. 12-й тур «Бернли» — «Вест Хэм Юнайтед» — 3:0 (2:0) Голы: Барнс, 11 (1:0). Вуд, 44 (2:0). Роберто, 54 — в свои ворота (3:0)«Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Вуд (Брэйди, 90+4), Барнс (Родригес, 81), Макнейл«Вест Хэм Юнайтед»: Роберто, Фредерикс, Крессуэлл, Бальбуэна, Диоп, Нобл (Ярмоленко, 20), Пабло Форнальс (Айети, 64), Райс, Снодграсс, Алле, Фелипе Андерсон (Лансини, 56)Предупреждения: Ми, 45+3. Фредерикс, 69. Уэствуд, 88

«Ньюкасл Юнайтед» — «Борнмут» 2:1

Еще в одном матче 12-го тура АПЛ «Ньюкасл» дома обыграл «Борнмут» со счетом 2:1.

«Вишенки» открыли счет уже на 14-й минуте, когда голом отметился Гарри Уилсон, но Деандре Йедлин и Киран Кларк установили счет 2:1 в пользу команды Стива Брюса.

АПЛ. 12-й тур «Ньюкасл Юнайтед» — «Борнмут» — 2:1 (1:1) Голы: Х.Уилсон, 14 (0:1). Йедлин, 42 (1:1). Кларк, 52 (2:1)«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Фернандес, Виллемс, Ласкеллес (Дамметт, 20), Йедлин, Шелви, Хэйден, Альмирон, Сен-Максимен (Атсу, 90), Жоэлинтон (Кэрролл, 83)«Борнмут»: Рамсдейл, Смит (Данджума, 78), Аке, С.Кук, Рико (Фрэнсис, 66), Л.Кук, Биллинг, Кинг, Х.Уилсон (Соланке, 66), Фрэйзер, К.УилсонПредупреждения: Хэйден, 37. Фернандес, 75

«Саутгемптон» — «Эвертон» 1:2

В матче 12-го тура чемпионата Англии «Эвертон» в гостях одержал победу над «Саутгемптоном» со счетом 2:1.

«Святые» ответили на гол Тома Дэвиса результативным ударом Дэнни Ингса, но Ришарлисон принес победу «ирискам».

АПЛ. 12-й тур «Саутгемптон» — «Эвертон» — 1:2 (0:1) Голы: Дэйвис, 4 (0:1). Ингс, 50 (1:1). Ришарлисон, 75 (1:2)«Саутгемптон»: Маккарти, Седрик Суариш (Буфаль, 46), Вестергор, Стивенс, Беднарек, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Обафеми, 90+1), Редмонд (Адамс, 81), Ингс, Дженепо«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Сидибе, Мина, Холгейт, Шнейдерлен, Сигурдссон, Дэйвис, Уолкотт (Ивоби, 74), Дженк (Калверт-Льюин, 74), Ришарлисон (Кин, 89)Предупреждения: Сидибе, 65. Буфаль, 88

«Тоттенхэм Хотспур» — «Шеффилд Юнайтед» 1:1

Лондонский «Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) в матче 12-го тура чемпионата Англии

Счет в матче на 58-й минуте открыли хозяева. Алли покатил справа мяч в штрафную площадь на Кейна. На перехвате сыграл Стивенс, но сделал пас на Сон Хын Мина. Кореец не стушевался и пробил Хендерсона.

Счет сравнялся на 78-й минуте. Джордж Балдок справа прострелил к воротам «Тоттенхэма». Башам не смог подправить мяч, который и так залетел в дальний угол.

«Тоттенхэм» набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд Юнайтед», имея в активе 17 очков, расположился на пятой строчке в чемпионате.

АПЛ. 12-й тур «Тоттенхэм Хотспур» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1 (0:0) Голы: Сон Хын Мин, 58 (1:0). Болдок, 78 (1:1)«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Орье (Лукас Моура, 86), Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Дайер, Алли (Фойт, 72), Ло Сельсо, Ндомбеле (Уинкс, 46), Сон Хын Мин, Кейн«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд, Ландстрем, Макголдрик (Фримен, 90+5), Муссе (Робинсон, 87)Предупреждения: Дайер, 2. Норвуд, 18. Фойт, 80. Бэшем, 90+1

В следующем туре «Шеффилд Юнайтед» на своем поле сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Тоттенхэм» в гостях сыграет против «Вест Хэма».

«Лестер Сити» — «Арсенал»

9 ноября, 20:30 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

10 ноября, 17:00 мск

«Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»

10 ноября, 17:00 мск

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

10 ноября, 19:30 мск