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    АПЛ. «Челси» обыграл «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм» подлил очки с «Шеффилдом»

    Обзор матчей двенадцатого тура чемпионата Англии по футболу

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    С 9 по 11 ноября в Англии проходят матчи 12-го тура АПЛ

    «Челси» — «Кристал Пэлас» 2:0

    Лондонский «Челси» одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0) в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии.

    В составе хозяев поля голами отметились Тэмми Абрахам (52-я минута) и Кристиан Пулишич (79).

    «Челси» набрал 26 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас», имея в активе 15 очков, расположился на девятом месте.

    В следующем туре «Челси» в гостях сыграет против «Манчестер Сити», а «Кристал Пэлас» на своем поле встретится с «Ливерпулем».

    АПЛ.12-й тур
    «Челси» — «Кристал Пэлас» — 2:0 (0:0)
    Голы: Абрахам, 52 (1:0). Пулишич, 79 (2:0)«Челси»: Аррисабалага, Зума, Эмерсон, Томори, Джеймс, Ковачич, Канте, Маунт (Гилмор, 87), Виллиан, Пулишич (Хадсон-Одои, 80), Абрахам (Батшуайи, 73)«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Томкинс, ван Анхолт, Уорд (Келли, 44), Макартур (Шлупп, 70), Куяте (Маккарти, 82), Миливоевич, Таунсенд, Айю, ЗааПредупреждения: Виллиан, 17. Заа, 21. Эмерсон, 31. Ковачич, 33. Маккарти, 90+3

    «Бёрнли» — «Вест Хэм Юнайтед» 3:0

    В другом матч отчетного тура «Бернли» на своем поле разгромил «Вест Хэм» со счетом 3:0

    Хозяева победили благодаря голам Эшли Барнса, Криса Вуда и Эшли Уэствуда.

    Отметим, что «молотобойцы» остаются без побед в чемпионате Англии уже в шести матчах подряд.

    АПЛ. 12-й тур
    «Бернли» — «Вест Хэм Юнайтед» — 3:0 (2:0)
    Голы: Барнс, 11 (1:0). Вуд, 44 (2:0). Роберто, 54 — в свои ворота (3:0)«Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Вуд (Брэйди, 90+4), Барнс (Родригес, 81), Макнейл«Вест Хэм Юнайтед»: Роберто, Фредерикс, Крессуэлл, Бальбуэна, Диоп, Нобл (Ярмоленко, 20), Пабло Форнальс (Айети, 64), Райс, Снодграсс, Алле, Фелипе Андерсон (Лансини, 56)Предупреждения: Ми, 45+3. Фредерикс, 69. Уэствуд, 88

    «Ньюкасл Юнайтед» — «Борнмут» 2:1

    Еще в одном матче 12-го тура АПЛ «Ньюкасл» дома обыграл «Борнмут» со счетом 2:1.

    «Вишенки» открыли счет уже на 14-й минуте, когда голом отметился Гарри Уилсон, но Деандре Йедлин и Киран Кларк установили счет 2:1 в пользу команды Стива Брюса.

    АПЛ. 12-й тур
    «Ньюкасл Юнайтед» — «Борнмут» — 2:1 (1:1)
    Голы: Х.Уилсон, 14 (0:1). Йедлин, 42 (1:1). Кларк, 52 (2:1)«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Фернандес, Виллемс, Ласкеллес (Дамметт, 20), Йедлин, Шелви, Хэйден, Альмирон, Сен-Максимен (Атсу, 90), Жоэлинтон (Кэрролл, 83)«Борнмут»: Рамсдейл, Смит (Данджума, 78), Аке, С.Кук, Рико (Фрэнсис, 66), Л.Кук, Биллинг, Кинг, Х.Уилсон (Соланке, 66), Фрэйзер, К.УилсонПредупреждения: Хэйден, 37. Фернандес, 75

    «Саутгемптон» — «Эвертон» 1:2

    В матче 12-го тура чемпионата Англии «Эвертон» в гостях одержал победу над «Саутгемптоном» со счетом 2:1.

    «Святые» ответили на гол Тома Дэвиса результативным ударом Дэнни Ингса, но Ришарлисон принес победу «ирискам».

    АПЛ. 12-й тур
    «Саутгемптон» — «Эвертон» — 1:2 (0:1)
    Голы: Дэйвис, 4 (0:1). Ингс, 50 (1:1). Ришарлисон, 75 (1:2)«Саутгемптон»: Маккарти, Седрик Суариш (Буфаль, 46), Вестергор, Стивенс, Беднарек, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Обафеми, 90+1), Редмонд (Адамс, 81), Ингс, Дженепо«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Сидибе, Мина, Холгейт, Шнейдерлен, Сигурдссон, Дэйвис, Уолкотт (Ивоби, 74), Дженк (Калверт-Льюин, 74), Ришарлисон (Кин, 89)Предупреждения: Сидибе, 65. Буфаль, 88

    «Тоттенхэм Хотспур» — «Шеффилд Юнайтед» 1:1

    Лондонский «Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) в матче 12-го тура чемпионата Англии

    Счет в матче на 58-й минуте открыли хозяева. Алли покатил справа мяч в штрафную площадь на Кейна. На перехвате сыграл Стивенс, но сделал пас на Сон Хын Мина. Кореец не стушевался и пробил Хендерсона.

    Счет сравнялся на 78-й минуте. Джордж Балдок справа прострелил к воротам «Тоттенхэма». Башам не смог подправить мяч, который и так залетел в дальний угол.

    «Тоттенхэм» набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд Юнайтед», имея в активе 17 очков, расположился на пятой строчке в чемпионате.

    АПЛ. 12-й тур
    «Тоттенхэм Хотспур» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1 (0:0)
    Голы: Сон Хын Мин, 58 (1:0). Болдок, 78 (1:1)«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Орье (Лукас Моура, 86), Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Дайер, Алли (Фойт, 72), Ло Сельсо, Ндомбеле (Уинкс, 46), Сон Хын Мин, Кейн«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд, Ландстрем, Макголдрик (Фримен, 90+5), Муссе (Робинсон, 87)Предупреждения: Дайер, 2. Норвуд, 18. Фойт, 80. Бэшем, 90+1

    В следующем туре «Шеффилд Юнайтед» на своем поле сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Тоттенхэм» в гостях сыграет против «Вест Хэма».

    «Лестер Сити» — «Арсенал»

    9 ноября, 20:30 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

    10 ноября, 17:00 мск

    «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»

    10 ноября, 17:00 мск

    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

    10 ноября, 19:30 мск

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