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    Глава МЛС: Ибрагимович перейдет в «Милан»

    Футбол Трансферы Футбол Италии Милан MLS
    Глава МЛС Дон Гарбер подтвердил, что нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович возвращается в «Милан».

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    «Златан такой интересный парень. С ним никогда не соскучишься, за ним интересно наблюдать. МЛС нужны игроки, способные вызывать столько шума, как в свое время произвел Бекхэм. Златану 38, он переходит в "Милан", в один из топ-клубов мира.

    За два года он чуть не побил все рекорды по голам, за ним интересно следить как на поле, так и за его пределами. Я хотел бы, чтобы он вернулся, но это уже зависит от Гэлакси», — цитирует главу МЛС ESPN.

    Контракт 38-летнего Ибрагимовича с «ЛА Гэлакси» истекает в конце 2019 года. За полгода года в клубе он провел 58 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 голевых передач.

    Напомним, что 38-летний швед выступал за «Милан» в период с 2010 по 2012 год, забив 56 голов и сделал 24 голевые передачи в 85 матчах. 0

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