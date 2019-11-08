Глава МЛС: Ибрагимович перейдет в «Милан»

Глава МЛСподтвердил, что нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси»возвращается в «Милан».

«Златан такой интересный парень. С ним никогда не соскучишься, за ним интересно наблюдать. МЛС нужны игроки, способные вызывать столько шума, как в свое время произвел Бекхэм. Златану 38, он переходит в "Милан", в один из топ-клубов мира.

За два года он чуть не побил все рекорды по голам, за ним интересно следить как на поле, так и за его пределами. Я хотел бы, чтобы он вернулся, но это уже зависит от Гэлакси», — цитирует главу МЛС ESPN.

Контракт 38-летнего Ибрагимовича с «ЛА Гэлакси» истекает в конце 2019 года. За полгода года в клубе он провел 58 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 голевых передач.

Напомним, что 38-летний швед выступал за «Милан» в период с 2010 по 2012 год, забив 56 голов и сделал 24 голевые передачи в 85 матчах. 0