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    Сон Хын Мин: Очень здорово, что сохранили свои ворота на замке

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    Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал выездную победу над «Црвеной Звездой» (4:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Сон Хын Мин
    Сон Хын Мин

    «Было очень важно победить, особенно в свете того, что "Црвена Звезда" ранее дома не проигрывала.

    Мы с самого начала играли очень хорошо, открыли счет еще до перерыва. Этот успех добавит нам уверенности перед предстоящими матчами.

    В Белграде играть непросто, но наша команда способна показывать хороший футбол и в гостевых матчах.

    Очень здорово, что сохранили свои ворота на замке. Нам нужно продолжать в том же духе в следующих выездных поединках», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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