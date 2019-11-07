Сон Хын Мин: Очень здорово, что сохранили свои ворота на замке

Полузащитник «Тоттенхэма»прокомментировал выездную победу над(4:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Было очень важно победить, особенно в свете того, что "Црвена Звезда" ранее дома не проигрывала.

Мы с самого начала играли очень хорошо, открыли счет еще до перерыва. Этот успех добавит нам уверенности перед предстоящими матчами.

В Белграде играть непросто, но наша команда способна показывать хороший футбол и в гостевых матчах.

Очень здорово, что сохранили свои ворота на замке. Нам нужно продолжать в том же духе в следующих выездных поединках», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0