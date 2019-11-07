Сарри: Это не была одна из наших лучших игр

Главный тренер «Ювентуса»прокомментировал победу над(2:1) в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Это не была одна из наших лучших игр. Мы оставляли сопернику слишком много вариантов для создания контратак. Медленно распоряжались мячом.

Но мне понравилось то, что мы до самого конца старались добыть победу. Наконец, она стала возможна благодаря прекрасному голу Дугласа Косты в сотрудничестве с Игуаином.

Роналду был зол, когда его заменили, потому что у него было небольшое повреждение колена, и оно, в свою очередь, создало небольше проблемы с бедром. Я заменил его, поскольку опасался, что он может получить более серьезную травму.

Дуглас Коста может играть в центре, под нападающими. После травмы он возвращается в свою лучшую форму, и у него есть все необходимые качества, чтобы в принципе играть на любой позиции», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0