Гильерме: Я действовал слишком самоуверенно, у меня такие ошибки бывают

Голкипер «Локомотива»объяснил свою ошибку в домашнем матче Лиги чемпионов св Москве (1:2).

На 4-й минуте голкипер выронил мяч между ногами после удара со штрафного Криштиану Роналду, после чего его внес в ворота Аарон Рэмси — и гости открыли счет.

«Я действовал слишком самоуверенно, у меня такие ошибки бывают.

Самое главное, что команда не чувствовала от этого негатива. Мы очень хорошо отреагировали (на гол), показали себя единым целым.

Это была техническая ошибка. Я был очень уверенным, уже смотрел на Миранчука, чтобы начать атаку и забить, и забыл поймать мяч.

Посмотрел этот момент в повторе минимум 20 раз», — приводит слова Гильерме «Спорт-Экспресс». 0