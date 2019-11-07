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    Гильерме: Я действовал слишком самоуверенно, у меня такие ошибки бывают

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    Голкипер «Локомотива» Гильерме объяснил свою ошибку в домашнем матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» в Москве (1:2).

    Гильерме
    Гильерме

    На 4-й минуте голкипер выронил мяч между ногами после удара со штрафного Криштиану Роналду, после чего его внес в ворота Аарон Рэмси — и гости открыли счет.

    «Я действовал слишком самоуверенно, у меня такие ошибки бывают.

    Самое главное, что команда не чувствовала от этого негатива. Мы очень хорошо отреагировали (на гол), показали себя единым целым.

    Это была техническая ошибка. Я был очень уверенным, уже смотрел на Миранчука, чтобы начать атаку и забить, и забыл поймать мяч.

    Посмотрел этот момент в повторе минимум 20 раз», — приводит слова Гильерме «Спорт-Экспресс». 0

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