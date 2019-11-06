«Валенсия» — «Лилль»: счет 4:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Гости забили на 25 минуте после обрезки в центре поля со стороны хозяев. В итоге Осимен подхватил мяч и пронесся с ним до самих ворот, пробив в дальний нижний угол.
«Бэтмены» сравняли счет на 66 минуте с пенальти. Парехо наказал «догов» за игру рукой в своей штрафной.
После прострела Гайя с левого фланга Сумаро срезал мяч в свои ворота. Это случилось на 82 минуте. Спустя две минуты Кондогбиа пушечным ударом из-за пределов штрафной площади прошил ворота «Лилля» и увеличил перевес.
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Точку в матче поставил Торрес, который воспользовался проникающей передачей Родриго. Он развел вратаря и мяч по разным углам.
ЛЧ. 4 тур
«Валенсия» — «Лилль»
«Валенсия» Силлессен, Габриэл Паулиста, Гарай, Гайя, Васс, Ли Кан Ин (Вальехо, 54), Черышев (Ферран Торрес, 30), Парехо, Кондогбиа, Родриго (Гамейро, 90), Макси Гомес«Лилль» Меньян, Брадарич, Габриэл, Сумаоро (Бамба, 89), Челик, Сумаре, Андре (Луис Араужо, 80), Языджи (Саншеш, 74), Фонте, Реми, ОсимхенГолы: 0:1 — 25 Осимхен, 1:1 — 66, пенальти Парехо, 2:1 — 82, автогол Сумаоро, 3:1 — 84 Кондогбиа, 4:1 — 90 Ферран ТорресПредупреждения: Габриэл (21), Гарай (32), Андре (37), Фонте (65), Васс (67), Брадарич (80)