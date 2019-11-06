ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппКамбэки «Ливерпуля». Как мерсисайдцы это делают
  • 22:50
    • «Зенит» пропустил два безответных мяча от «Лейпцига»
  • 01:03
    • «Лион» победил «Бенфику» и обошел «Зенит» в турнирной таблице
  • 00:54
    • «Наполи» сыграл вничью с «Зальцбургом»
  • 00:52
    • «Ливерпуль» на «Энфилде» взял верх над «Генком»
  • 00:23
    • Семак: Лимит на легионеров мешает здоровой конкуренции
    Все новости спорта

    «Валенсия» разгромила дома «Лилль»

    «Валенсия» — «Лилль»: счет 4:1, обзор голов

    Футбол Лига чемпионов Валенсия Лилль Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    «Валенсия» на своем поле обыграла «Лилль» со счетом 4:1. Команда проигрывала по ходу матча, однако смогла взять себя в руки и продемонстрировать очень уверенный футбол.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Гости забили на 25 минуте после обрезки в центре поля со стороны хозяев. В итоге Осимен подхватил мяч и пронесся с ним до самих ворот, пробив в дальний нижний угол.

    «Бэтмены» сравняли счет на 66 минуте с пенальти. Парехо наказал «догов» за игру рукой в своей штрафной.

    После прострела Гайя с левого фланга Сумаро срезал мяч в свои ворота. Это случилось на 82 минуте. Спустя две минуты Кондогбиа пушечным ударом из-за пределов штрафной площади прошил ворота «Лилля» и увеличил перевес.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Точку в матче поставил Торрес, который воспользовался проникающей передачей Родриго. Он развел вратаря и мяч по разным углам.

    ЛЧ. 4 тур
    «Валенсия» — «Лилль»
    «Валенсия» Силлессен, Габриэл Паулиста, Гарай, Гайя, Васс, Ли Кан Ин (Вальехо, 54), Черышев (Ферран Торрес, 30), Парехо, Кондогбиа, Родриго (Гамейро, 90), Макси Гомес«Лилль» Меньян, Брадарич, Габриэл, Сумаоро (Бамба, 89), Челик, Сумаре, Андре (Луис Араужо, 80), Языджи (Саншеш, 74), Фонте, Реми, ОсимхенГолы: 0:1 — 25 Осимхен, 1:1 — 66, пенальти Парехо, 2:1 — 82, автогол Сумаоро, 3:1 — 84 Кондогбиа, 4:1 — 90 Ферран ТорресПредупреждения: Габриэл (21), Гарай (32), Андре (37), Фонте (65), Васс (67), Брадарич (80)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Коке — Мистер «Атлетико». Но почему фаны его освистали?
  • 29/10/2019 в 14:21
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Ювентус»
  • 1.77
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Повторится ли сценарий игры в Турине?
  • «Локомотив» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Сдюжит ли «Реал» «Галатасарай»?
  • «Реал» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Аталанта» снова останется без очков в ЛЧ
  • «Аталанта» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Гарет Бэйл Футбол Трансферный дайджест. 29 октября — 4 ноябряПокинет ли Бэйл «Реал», кто претендует на норвежского бомбардира «Зальцбурга», перебертся ли бразильский вундеркинд в Европу и другие трансферные новости последних дней 04/11/2019 в 23:290
  • 23:39
    • Демме: Мы сделали большой шаг к тому, чтобы выйти в плей-офф
  • 23:36
    • Нагельсманн: Не ожидали, что «Зенит» будет играть от обороны
  • 22:52
    • «Барселона» не справилась со «Славией»
    Маурисио Почеттино Футбол «Тоттенхэм» потерял качество и уверенность«Шпоры» продолжают терять очки в АПЛ 04/11/2019 в 14:080
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Локо» со второй попытки остановить «Ювентус»?
  • 3.78
    •
  • 01:37
    • «Боруссия» Д одержала волевую победу над «Интером»
  • 01:22
    • «Валенсия» разгромила дома «Лилль»
  • 01:09
    • «Челси» и «Аякс» сыграли вничью в сумасшедшем поединке
    Малкин набрал первое очко после травмы Хоккей НХЛ. Гол Панарина, ассист Малкина, два очка НаместниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 ноября Вчера в 09:020
  • 22:23
    • Холанд сыграет в атаке «Зальцбурга» против «Наполи»
  • 22:15
    • «Лион» и «Бенфика» огласили составы
  • 22:08
    • Ориги и Салах сыграют в атаке «Ливерпуля» с «Генком»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие