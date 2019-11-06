«Валенсия» — «Лилль»: счет 4:1, обзор голов

на своем поле обыграласо счетом 4:1. Команда проигрывала по ходу матча, однако смогла взять себя в руки и продемонстрировать очень уверенный футбол.

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Гости забили на 25 минуте после обрезки в центре поля со стороны хозяев. В итоге Осимен подхватил мяч и пронесся с ним до самих ворот, пробив в дальний нижний угол.

«Бэтмены» сравняли счет на 66 минуте с пенальти. Парехо наказал «догов» за игру рукой в своей штрафной.

После прострела Гайя с левого фланга Сумаро срезал мяч в свои ворота. Это случилось на 82 минуте. Спустя две минуты Кондогбиа пушечным ударом из-за пределов штрафной площади прошил ворота «Лилля» и увеличил перевес.

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Точку в матче поставил Торрес, который воспользовался проникающей передачей Родриго. Он развел вратаря и мяч по разным углам.